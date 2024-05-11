Elektronikten medyaya uzanan güçlü imparatorluğuyla tanınan Asil Nadir, Türkiye’de sahip olduğu görkemli hayatı ile dikkati çeker. Özellikle beyaz eşya ve elektronik üzerine kurduğu Vestel markası, adının duyulmasına büyük katkı sağlar.

Türkiye’nin ilk medya holding patronu olarak anılan Asil Nadir, hayatı boyunca çoğu insanın hayallerini süsleyen çeşitli başarılara imza atmıştır. Ancak bu denli büyük başarılar ve çeşitli iş ilişkileri, hakkında çok sayıda iddiayı ve suçlamayı da beraberinde getirmiştir.

Peki Vestel’in kurucusu olan Asil Nadir’in, kaoslarla dolu bir yaşam sürmesinin sebepleri nelerdir?

Kıbrıslı Türk iş insanı, 1 Mayıs 1941’de doğar.

Ailesi 1963’te İngiltere’ye taşınsa da Asil Nadir, iktisat fakültesinde öğrenim görmek için İstanbul’a gider. Fakat okulu yarıda bırakarak genç yaşında iş hayatına atılır.

Nadir’in ailesi, Londra’ya yerleştikten sonra perakendecilikte bir tür market olan cash and carry sistemiyle çalışan, Wear Well isimli bir şirket satın alır. Kendisi ise Lefkoşa’ya giderek tekstil işiyle uğraşmaya başlar.

Ürettiği tekstil ürünlerini İngiltere’de bulunan ve iflasın eşiğinde olan Polly Peck International isimli şirket aracılığıyla Orta Doğu’ya pazarlar. 1980’lerde ise hisselerini satın aldığı bu şirket, yükselişe geçer ve bu sayede Asil Nadir de İngiltere’de en zengin 100 iş insanı arasına girer.

Nadir, 1985’e gelindiğinde Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurar.

Manisa ilinde faaliyet gösteren Vestel, o zamanlardan bu zamanlara yerli üretimleriyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yerini almayı başarır.

Vestel’in 1984 yılından başlayan faaliyetleri, 1994’ten beri Zorlu Holding bünyesinde sürdürülür ve şirket; beyaz eşya, tüketici elektroniği, dijital ürünler ve bilgi teknolojileri alanlarında geniş bir ürün yelpazesi sunar.

İş hayatını yalnızca Vestel’le sınırlamayan Asil Nadir, 1988’de Pizza Hut’ın Türkiye’deki ilk şubesini Ataköy’de açar.

Ayrıca dönemin başbakanı olan Turgut Özal’ın tavsiyesi ile Günaydın isimli gazeteyi, Haldun Simavi’den 44 milyon Türk lirası ve 5 milyon sterlin karşılığında satın alarak medya işine de el atar. Ardından Gelişim dergi grubunu ve KKTC’de bazı medya organlarını da satın alarak işlerini büyütür.

Ancak bu denli büyük bir servet ve başarı, çeşitli iflas ve zimmet suçlamalarını da beraberinde getirir.

Asil Nadir, Polly Peck International şirketinin hisselerini usulsüz şekilde yükselttiğine dair suçlamalar sebebiyle mali bir krizle karşı karşıya kalır ve bir uçakla, İstanbul’dan İngiltere’ye gider.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı ile 17 Aralık 1990’da tutuklanır ve bu tarihte, hakkında 18 zimmet suçu vardır. 1 yıl sonra ise bu suçlamaların sayısı 76’ya ulaşır.

1993 yılına kadar hapishanede tutulan Asil Nadir, aynı yıl 3,5 milyon sterlin kefaletle serbest bırakılmasının ardından kendine ait özel bir uçakla KKTC’ye kaçar. 2012 yılında tamamlanan yargılama sonucunda ise 29 milyon sterlini zimmetine geçirmekten suçlu bulunur.

Suçlamaların peşini bırakmadığı iş insanı, hakkındaki duruşmada üzerine atılan 13 suçun 10’undan toplamda 10 yıl hapse mahkûm edilir. Devamında ise 2013’te İngiltere’deki mahkeme, Asil Nadir’in mağdur ettiği yatırımcılara 5 milyon sterlin ödemesi durumunda cezasının geriye kalanını Türkiye’de çekmesine karar verir.

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