Büyüyerek gücüne güç katmak isteyen firmalar, ticari faaliyetleri içinde kendi sektörlerinden ya da girmek istedikleri sektörlerden şirketlere ortak olabiliyor hatta o şirketlerin tamamını satın alabiliyor. Peki Türk şirketlerin yabancı şirketleri alma durumları nasıl?

Ticaret arenasında başarılı olmak tahmin edildiği üzere pek de kolay değil. Şirketler bu zorlu yolculukta ayakta kalıp başarılarıyla anılabilmek için pek çok zorlu karar vermek zorunda kalıyor. Bu zor ve önemli kararlardan şüphesiz ki en önemlilerinden biri, büyüme stratejileri.

Şirketler büyüme stratejileri kapsamında yaptıkları şirket satın almalarıyla sektördeki yerini sağlamlaştırmayı ve rakiplerine karşı daha güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyorlar. Bu satın almalar, bazen yeni pazarlara ya da sektörlere açılmak için bazen de ortak oldukları diğer şirketlerin imkânlarından ve gücünden faydalanmak için olabiliyor.

Aşağıdaki iki içeriğimizde yabancı şirketlere satılan Türk markalarından bahsetmiştik:

Bu içeriğimizde ise Türk şirketlerin satın aldığı yabancı şirketlerden bahsedeceğiz. Bakalım ülkemizin şirketleri hangi yabancı şirketleri bünyesine katmış?

Ülker markasıyla tanıdığımız Yıldız Holding; Godiva, DeMet’s Candy ve United Biscuits’i satın almıştı.

2007'de Belçika merkezli lüks çikolata markası Godiva'nın tüm hisselerini satın alan Yıldız Holding, 2013 yılında ise şekerleme ve atıştırmalık üretimi yapan Amerika merkezli DeMet’s Candy’nin tamamını satın almıştı.

Satın almalara doyamayan Yıldız Holding, 2014 yılındaysa İngiltere merkezli bisküvi markası United Biscuits’in tüm hisselerini bünyesine kattı.

Şu anda tamamı Yıldız Holding'e ait olan bu üç şirket, Yıldız Holding’e ait olan Pladis şirketi altında yer alıyor.

Eczacıbaşı’ysa Gensenta, Engers, Burgbad ve Villeroy & Boch’u satın aldı.

Yapı ürünleri, tüketim ürünleri ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Eczacıbaşı grubu da birçok satın alma gerçekleştirdi.

Eczacıbaşı Yapı Grubu 2005 yılında Almanya merkezli seramik şirketi Engers’in hisselerinin tamamını satın aldı. 2007 yılındaysa yine Almanya merkezli V&B Fliesen GmbH’ı satın alarak bir seramik markası olan Villeroy & Boch’un tamamını bünyesine kattı.

2008 yılındaysa, Almanya merkezli bir şirket olan ve lüks banyo mobilyaları sektöründe yer alan Burgbad’ın hisselerinin %47.16’lık kısmını satın alarak büyümeye devam eden Eczacıbaşı, daha önce Amerika merkezli bir şirket tarafından satın alınan ve ilaç üretimi yapan Gensenta isimli şirketin hisselerinin de %9.96’sını 2022 yılında satın aldı.

Koç grubuna bağlı olan Arçelik de yıllar içinde birçok satın alma anlaşmasına imza attı.

2011 yılında Güney Afrika merkezli beyaz eşya üreticisi Defy Appliances’ın tamamını satın alan Arçelik, 2016 yılında yine bir beyaz eşya markası olan Pakistan merkezli Dawlance’ın hisselerinin tamamını, 2017 yılındaysa beyaz eşya üreticisi Singer Bangledesh Limited’ın hisselerinin %57’sini satın aldı.

Beyaz eşya sektöründe rakiplerini birer birer eleyen Arçelik 2023 yılındaysa Amerika merkezli beyaz eşya şirketi Whirlpool’un Avrupa’daki operasyonlarının %75’lik hissesine sahip olacağı bir anlaşma imzaladı ve 2023 Haziran ayında Whirpool’un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki iştiraklerinin ve operasyonlarının tamamını satın aldı.

Beko da çeşitli satın almalarla büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Arçelik’in en büyük hissedarı olduğu ve yine Arçelik gibi Koç Grubu altında bulunan ve beyaz eşya sektöründe yer alan Beko, 2007 yılında %50 hissedarı olduğu, beyaz eşya ve tüketici elektroniği sektöründe yer alan Almanya merkezli Grundig’in kalan %50 hissesini de alarak bu markanın sahibi olmuştu.

2013 yılında Hindistan’ın en büyük şirketlerinden olan Tata’yla güçlerini birleştiren Koç grubu, Tata’ya ait olan Voltas’la ortak olmuş ve bu ortaklıkla Voltbek Home Appliances’ı kurarak Voltas Beko markalı ürünleri Hindistan pazarında satışa sunmuştu.

Kale Grubu’ysa 2011 yılında İtalyan seramik firması Industrie Fincuoghi’yi satın aldı.

Yapı ürünleri, yapı kimyasalları, havacılık ve hizmet sektörleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren Kale Grubu; Edilcuoghi, Edilgres ve Campani gibi markaların sahibi olan İtalya merkezli seramik şirketi Industrie Fincuoghi’nin tamamını satın alarak İtalya’da seramik üretimine ve ihracatına başlamıştı.

Doğuş Çay 2013 yılında Amerika merkezli Kraft Gıda’yı satın alarak yeni sektörlere yelken açtı.

Amerika merkezli bir gıda şirketi olan Kraft Foods’un Türkiye operasyonlarını yöneten ve Patos, Cipso, Çerezos gibi markaları bünyesinde bulunduran Kraft Gıda’nın tamamı Doğuş Çay tarafından satın alındı.

Flo’nun sahibi Ziylan Grubu’ysa ayakkabı sektöründe büyümeyi kafaya koymuş gibi görünüyor.

2012 yılında İtalyan ayakkabı markası Lumberjack'i satın alan Ziylan Grubu, 2016 yılındaysa ayakkabı perakendecisi Reno'yu bünyesinde bulunduran Alman HR Group’un tamamını Alman yatırım şirketi Capiton AG ile birlikte satın aldı.

Paşabahçe markasının sahibi Şişecam da yıllar içinde çeşitli satın almalara imza attı.

Cam sanayisi alanında faaliyet gösteren Şişecam, 2013 yılında Hindistan merkezli Flat Glass India Private Limited isimli cam üretimi yapan şirketin %50 hissesini adı, 2018 yılındaysa söz konusu şirketin kalan %50 payını da satın alarak şirketin tüm hisselerinin sahibi oldu.

2017 yılındaysa Mısır’ın en büyük cam üreticilerinden Pearl Grubu satın aldı.

2018 yılında da İtalyan düz cam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan tesislerini satın aldı.

Portekiz merkezli bir firma olan Cimpor’u OYAK satın aldı.

Bir mesleki emeklilik fonu olan OYAK, 2018 yılında Avrupa’nın en büyük çimento markaları arasına yer alan Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarının tamamını satın aldı.

Alman markası Dreamlines’sa artık Global Yatırım Holding’in.

Liman işletmeciliği, enerji, finans, gayrimenkul ve madencilik alanlarında faaliyet yürüten Global Yatırım Holding; 2018 yılında Almanya merkezli çevrim içi turizm acentesi Dreamlines ile bir iş ortaklığı oluşturmuş ve bu şirkete yatırım yapma kararı almıştı.

Ülkemizin bazı köklü şirketlerinin satın almış olduğu bazı yabancı şirketleri derledik. Şirketlerimizin, yaptıkları işlerle bizleri uluslararası pazarlarda daha da gururlandırması dileğiyle diyerek içeriğimizi noktalayalım.