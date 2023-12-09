Arçelik’in Koç Grubu’na, Teknosa’nın Sabancı’ya ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak holdinglerin bazı markaları, hayatımızın tam içerisinde olsa da hangi gruba ait olduğu herkes tarafından bilinmiyor. Ülkemizin dev holdinglerinin sahip olduğu markaları listelediğimiz içeriğimizde bakalım siz hangilerini biliyorsunuz?

Sabancı’dan Koç’a, Oyak’tan Anadolu Grubu’na kadar Türkiye, birçok dev holdinge ev sahipliği yapıyor. Evlerimizdeki beyaz eşyaları, mutfaklarımızdaki gıdaları ve bindiğimiz arabaları temin ettiğimiz bu markaların sahibi holdingler, birden fazla kuruluşu bünyesinde barındırıyor.

Türkiye’nin en büyük holdingleri, markaları ile ülkenin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Dünya çapında bile nam salmış markaların sahibi olan holdingleri mercek altına aldık.

Bir markanın sonunda “SA” varsa hepimiz biliyoruz ki bu marka Sabancı Holding’indir.

Hacı Ömer Sabancı tarafından 1925’te kurulan Sabancı Topluluğu, pamuk ticareti ile başlayan iş hayatını, günümüzde zirveye taşıyan şirketlerin başında geliyor. Bankacılık, finansal hizmetler, sanayi, enerji, yapı malzemeleri ve perakende sektörü başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Sabancı Holding’in sermayesini oluşturan payların yüzde 49,61’i halka açık.

Sabancı Holding ve halka açık 11 bağlı ortaklığının payları günümüzde Borsa İstanbul’un piyasa değerinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Sabancı Holding’in 2022 yılındaki kombine net geliri 404 milyar TL, konsolide net kârı ise 44 milyar TL.

Sabancı Topluluğu bünyesindeki şirketler:

Akbank

Ak Lease

Ak Yatırım

Ak Portföy

Ak Sigorta

Akçansa

AgeSA

SabancıDx

Brisa

CarrefourSA

Çimsa

Enerjisa

Enerjisa Üretim

Kordsa

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi

Sabancı Vakfı

Teknosa

TEMSA

TEMSA Motorlu Araçlar

TURSA

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” araştırmasında Sabancı Holding bünyesinde Akçansa Çimento olarak 102. sırada yer aldı. Çimsa Çimento ise bu listenin 158. sırasında.

Çevremizdeki birçok markanın sahibi Koç Holding

Koç Holding’in hikâyesi; Vehbi Koç’un, babasından devraldığı dükkânı 1926 yılında Ankara Ticaret Odasına “Koçzade Ahmet Vehbi” olarak kaydetmesi ile başlıyor. 1938 yılında Koç Ticaret AŞ olan kuruluş, ilk ampul fabrikasını kurduktan sonra Türkiye’deki yine ilk otomobil, traktör, kamyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, şofben, LPG gazı, camyünü, motor bloku ve kablo fabrikasının da sahibi oluyor.

Günümüzde ise Koç Holding, dünya çapında en büyük 500 şirket arasında yer alan tek Türk şirketi.

Enerji, finans, dayanıklı tüketim, otomotiv, turizm, gıda ve daha pek çok sektörde faaliyeti bulunan Koç Holding bünyesindeki şirketler:

Akpa

Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler

Arçelik LG Klima

Arçelik

Altus

Arçelik Arctic Beko Blomberg Elektra Bregenz Flavel Grundig Leisure

Ark İnşaat

Avis Kazakistan

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri

Aygaz Aygaz Otogaz + Lipetgaz Mogaz Pürsu

Aygaz Doğal Gaz

Bilkom

Defy Appliances

Ditaş

Divan Turizm İşletmeleri

Düzey

Elektra Bregenz

Entek Elektrik Üretimi

Ford

Ingage

Inventram

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri

KoçDigital

Koç Fiat Kredi

Koç Finansman

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

Koç Medical B.V.

KoçSistem Azerbaijan MMC

KoçSistem

Koçtaş

Koç Yaşa

Körfez Ulaştırma

Opet Fuchs

Opet

Otokar

Otokoç Otomotiv Avis Budget Otokoç

Otokoç Sigorta

Ram Dış Ticaret

Ram Sigorta

RMK Marine

Sendeo

Setair

Setur

Setur Marinas

Tanı

Tat Gıda

THY Opet

Tofaş Alfa Romeo Ferrari Fiat Lancia Maserati Otoeksper

Token

Tüpraş

Türk Traktör

Wat Motor Sanayi

Yapı Kredi Yapı Kredi Faktoring Yapı Kredi Leasing Yapı Kredi Koray Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Yapı Kredi Portföy Yönetimi Yapı Kredi Yatırım

Zer Merkezi Hizmetler

Koç Holding bünyesindeki Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik ve Tofaş ise Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında. “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” araştırmasında 1. sırada Tüpraş bulunuyor. Ford 3., Arçelik 8., Tofaş 10., Aygaz 27., Otokar Otomotiv 97., Tat Gıda 365. sırada.

OYAK: Tamamlayıcı meslekî emeklilik fonundan daha fazlası

1961’de üyelerinin karşılaşacakları risklere karşı ek bir sosyal güvenlik amacıyla kurulan OYAK, kuruluşunu daimî 65 bin üyenin katılımı ile gerçekleştiriyor. OYAK, Sosyal Güvenlik Kurumundan bağımsız olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu üyelerine ek katkı sağlıyor.

2022 yılında 480 milyar TL toplam varlığı bulunan OYAK, emeklilik fonundan daha fazlasını bünyesinde barındırıyor.

OYAK Grubu’n faaliyet alanlarında çimentodan gıdaya, kimya tarımdan otomotive kadar pek çok sektör var.

Grubun şirketleri:

Maden Metalürji Şirketleri

Erdemir

İsdemir

Ersem

Ermaden

Erdemir-ro

Erdemir Mühendislik

Erdemir Enerji

Çimento Beton Kâğıt Şirketleri

OYAK Çimento Beton Kâğıt

OYAK Çimento

OYKA Kâğıt Ambalaj

Cimpor

Otomotiv Lojistik Şirketleri

OYAK Renault Otomobil Fabrikaları

MAİS

Orfin Finansman

ORF Kiralama Pazarlama Danışmanlığı

Omsan Logistics

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri

Port Yarımca

Kimya Tarım Şirketleri

Akdeniz Chemson

Almatis Premium Alumina

Kumaş Manyezit

Hektaş

Enerji Şirketleri

Total Energies

Moil

Milangaz

İsken

OYAK Enerji

Ayas

Finans Şirketleri

OYAK Yatırım

OYAK Yatırım Ortaklığı

OYAK Portföy

OYAK Grup Sigorta

OYAK Anker Bank

Gıda Şirketleri

Sagra

Tamek

Satem

OYAK İnşaat

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” listesinde OYAK Grubu’n şirketleri de bulunuyor. Erdemir’in bünyesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 5., OYAK Renault 9. sırada olup ilk 10 büyük şirketten ikisi oluyor. OYAK Çimento Fabrikaları listenin 73., Erdemir ise 59. sırasında.

Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan Anadolu Grubu

Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından 1950 yılında kurulan Anadolu Grubu, Türkiye ekonomisinde söz sahibi olan holdinglerden biri. Meşrubattan tarıma, kırtasiyeden enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyetlerini sürdüren Anadolu Grubu, kurduğu ortaklıklar ile de çok uluslu bir şirket olma yolunda ilerliyor.

Anadolu Grubu’nun 2022 cirosu 178 milyar TL olarak açıklanırken toplam aktif büyüklüğü ise 182,2 milyar TL.

Anadolu Grubu’nun sektörlere göre bünyesindeki markalar:

Bira Grubu

Efes

Bomonti

Miller

Beck’s

Velkopopovicky Kozel

Grolsch

Amsterdam Navigator

Duvel

Peroni Nastro Azzurro

Samuel Adams

Erdinger

Marmara Gold

Meşrubat Grubu

Coca-Cola

Fanta

Sprite

Crystal Cola

Schweppes

Cappy

Piko

Tempo

Fusetea

Damla

Al Waha

Bon Aqua

Arwa

Dasani

Power Ade

Monster Energy

Burn

RoarX

Migros Grubu

Migros

Mimeda

tazedirekt.com

Macro Center

Otomotiv Grubu

Isuzu

Kia

Garenta

ikinciyeni.com

Antor

Antrac

Kohler

Lombardini Marine

Honda

Honda Marine

Bahco

Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu

Anadolu Etap

Aslancık

Paravani Hepp

AES

Adel

Sosyal Kuruluşlar

Anadolu Vakfı

Anadolu Sağlık Merkezi

Anadolu Efes Spor Kulübü

Anadolu Grubu’nun da “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” listesinde yer alan markaları var. Coca-Cola 60., Anadolu Isuzu 205., Anadolu Efes Biracılık ise 220. sırada.

Sadece sağlık ve spor değil farklı sektörlerde de faaliyet gösteren Eczacıbaşı Holding

Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikasını kuran Eczacıbaşı Holding, 1942 yılından beri hizmet veriyor. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan topluluğun faaliyet alanlarında sağlığın yanı sıra yapı ürünleri, tüketim ürünleri, finans, bilgi teknolojileri, doğal kaynaklar, gayrimenkul geliştirme, işletme yönetimi de bulunuyor.

Biri yabancı ortaklı olmak üzere 50 kuruluşu ile Eczacıbaşı Topluluğu’nun 2022 sonu itibarıyla cirosu 33 milyar TL olarak açıklandı.

Eczacıbaşı Holding markaları:

Yapı Ürünleri

Vitra

Artema

Burgbad

Engers

Intema

Villeroy & Boch

Decoverse

Tüketim Ürünleri

Selin

Solo

Selpak

Unibaby

Pia Wipes

Premax

Silen

Servis

Defans

Şelale

Detan

Egos

Okey

Sağlık

Selfit

Dynavit

Eczacıbaşı Monrol

BiGaia

İmutor

Medigard

Proxeed Plus

Evital

Gensenta

Diğer Ürün ve Hizmetler

Eczacıbaşı Bilim

Eczacıbaşı EKOM

Esan

Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar

Kanyon

Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı

2022 verilerine göre “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinin 140. sırasında Esan bulunurken Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 149., Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ise 154. oluyor. Vitra da listenin 280.si.

Türkiye’de en çok istihdam yaratan 3 gruptan biri, Zorlu Holding

En büyük holdinglerinden biri Zorlu Holding, 1953 yılında Mehmet Zorlu tarafından kuruluyor. Türkiye’nin en büyük 7 ihracatçısından biri de olan Zorlu Holding, büyük başarıların altına imza atıyor. Tekstil grubu ile Avrupa’nın en büyük ev tekstili üreticisi iken Türkiye’nin en çok bilinen markaların da sahibi.

Sektörlerine göre Zorlu Holding’in markaları:

Tekstil

Korteks İplik

Zorluteks İplik

Zorlu Dış Ticaret

Zorlu Mensucat

Zorlu USA

Zorlu UK

Taç

Valeron

Linens

Pierre Cardin

Enerji

Zorlu Enerji

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi

Rotor Elektrik Üretim

Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat

Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri

Zorlu O&M

Zorlu Hidroelektrik

Zorlu Jeotermal

Gazdaş Trakya

Gaziantep Doğal Gaz

Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret

Zorlu Doğal Gaz

Electrip

Tüketici Elektroniği, Beyaz Eşya ve Telekomünikasyon

Vestel

Regal

Vestel Savunma

Vestel LED Aydınlatma

Vestel Teknoloji Çözümleri

Gayrimenkul

Zorlu Center

Zorlu PSM

Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım

Zorlu Yapı Yatırım

Maden ve Metalurji

Meta Nikel

Diğer markalar

Jules Verne

Zorlu Air Havacılık

Zorlu Faktoring

Zorlu Grand Hotel

Zorpet

Zorlu Ventures

İSO’nun 500 şirketi içerisinde Zorlu Holding’in pek çok şirketleri mevcut. Vestel Beyaz Eşya 19., Vestel Elektronik 38., Korteks Mensucat 177., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi 208. sıraya yerleşirken Zorluteks 310. sırada.

Doğuş Grubu, 300’ün üzerinde şirketi ile Türkiye’nin dev holdinglerinden biri.

Ayhan Şahenk, 1951 yılında kurduğu şirketleri 1975’te tek çatı altında topluyor ve o gün bugündür Doğuş Grubu, birçok sektörde hizmet vermeye devam ediyor. 300’ün üzerinde şirketi bulunan grup, 21 bin çalışana sahip.

Doğuş Grubu; medya, otomotiv, inşaat, turizm gibi farklı sektörlerdeki faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürüyor.

Doğuş Grubu markaları listesi:

Otomotiv

Doğuş Otomotiv

Volkswagen

Skoda

Seat

Cupra

Audi

Lamborghini

Bentley

Porsche

Scania

Thermo King

Doğuş Oto

D-Auto LLC

Doğuş Marine Services

Doğuş Otomotiv Servis

DOD Ağır Vasıta

Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri

TÜV Türk

sigortaladım.com

TDB Kalibrasyon

İnşaat

Doğuş İnşaat

Teknik Mühendislik ve Müşavirlik

Yayın Grubu

Doğuş Yayın Grubu

NTV

Star

Euro Star

TV8

Kral Müzik

Kral FM

Kral Pop Radyo

NTV Radyo

Puhu TV

NTV Spor

Pozitif

Volkswagen Arena

Babylon

Yapı Kredi Bomonti Ada

Park Orman

Yeme-İçme, Turizm ve Perakende

D.ream

D-Hotels & Resorts

Doğuş Perakende

Antur

D-Gym

Gayrimenkul

Doğuş Gayrimenkul

Doğuş Center Maslak

D-Ofis Maslak

Doğuş Etiler Spor Merkezi

Gebze Center

Teknoloji

Doğuş Teknoloji

Related Digital

Reidin

İnvendo

Enerji

Doğuş Enerji

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

Boyabat

Aslancık Elektrik Üretim

Demirören Holding, sadece medyada söz sahibi değil.

Erdoğan Demirören tarafından 1956 yılında kurulan Demirören Grubu’n ilk şirketi Oto Kolaylık oluyor. Türkiye’nin ilk otogaz firması Dem Al’ın da kurucusu olan Demirören Holding, sadece medya değil sanayi, gayrimenkul ve turizm gibi farklı sektörler de yer alıyor.

Demirören Holding'in sektörlere göre markaları:

Medya

Milliyet

Hürriyet

Posta

Hürriyet Daily News

Fanatik

Kanal D

CNN Türk

Teve 2

Dream TV

Dream Türk

D-Smart

Radyo D

CNN Türk Radyo

Euro D

gazetevatan.com

Big Para

mahmure.com

Molatik

Pembenar

Skorer

Spor Arena

Uzman Para

Medyanet

Demirören Printing Center

DHA

Sanayi

Demirören Ağır Metal Sanayi

MS Motor Servis

Parsat Piston

Gayrimenkul

Kemer Country

Turizm

Kemer Country Hotel

Kemer Country Club

Eğitim

Ata Eğitim Kurumları

Teknoloji

Demirören Teknoloji

yenibiriş.com

Şans Oyunları

İddaa

Misli

Sisal Şans

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