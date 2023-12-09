Sabancı’dan Koç’a, Oyak’tan Anadolu Grubu’na kadar Türkiye, birçok dev holdinge ev sahipliği yapıyor. Evlerimizdeki beyaz eşyaları, mutfaklarımızdaki gıdaları ve bindiğimiz arabaları temin ettiğimiz bu markaların sahibi holdingler, birden fazla kuruluşu bünyesinde barındırıyor.
Türkiye’nin en büyük holdingleri, markaları ile ülkenin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Dünya çapında bile nam salmış markaların sahibi olan holdingleri mercek altına aldık.
Türkiye’nin en büyük holdingleri:
Bir markanın sonunda “SA” varsa hepimiz biliyoruz ki bu marka Sabancı Holding’indir.
Hacı Ömer Sabancı tarafından 1925’te kurulan Sabancı Topluluğu, pamuk ticareti ile başlayan iş hayatını, günümüzde zirveye taşıyan şirketlerin başında geliyor. Bankacılık, finansal hizmetler, sanayi, enerji, yapı malzemeleri ve perakende sektörü başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Sabancı Holding’in sermayesini oluşturan payların yüzde 49,61’i halka açık.
Sabancı Holding ve halka açık 11 bağlı ortaklığının payları günümüzde Borsa İstanbul’un piyasa değerinin yüzde 6’sını oluşturuyor. Sabancı Holding’in 2022 yılındaki kombine net geliri 404 milyar TL, konsolide net kârı ise 44 milyar TL.
Sabancı Topluluğu bünyesindeki şirketler:
- Akbank
- Ak Lease
- Ak Yatırım
- Ak Portföy
- Ak Sigorta
- Akçansa
- AgeSA
- SabancıDx
- Brisa
- CarrefourSA
- Çimsa
- Enerjisa
- Enerjisa Üretim
- Kordsa
- Sabancı Üniversitesi
- Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi
- Sabancı Vakfı
- Teknosa
- TEMSA
- TEMSA Motorlu Araçlar
- TURSA
İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” araştırmasında Sabancı Holding bünyesinde Akçansa Çimento olarak 102. sırada yer aldı. Çimsa Çimento ise bu listenin 158. sırasında.
Çevremizdeki birçok markanın sahibi Koç Holding
Koç Holding’in hikâyesi; Vehbi Koç’un, babasından devraldığı dükkânı 1926 yılında Ankara Ticaret Odasına “Koçzade Ahmet Vehbi” olarak kaydetmesi ile başlıyor. 1938 yılında Koç Ticaret AŞ olan kuruluş, ilk ampul fabrikasını kurduktan sonra Türkiye’deki yine ilk otomobil, traktör, kamyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, şofben, LPG gazı, camyünü, motor bloku ve kablo fabrikasının da sahibi oluyor.
Günümüzde ise Koç Holding, dünya çapında en büyük 500 şirket arasında yer alan tek Türk şirketi.
Enerji, finans, dayanıklı tüketim, otomotiv, turizm, gıda ve daha pek çok sektörde faaliyeti bulunan Koç Holding bünyesindeki şirketler:
- Akpa
- Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler
- Arçelik LG Klima
- Arçelik
- Altus
- Arçelik
- Arctic
- Beko
- Blomberg
- Elektra Bregenz
- Flavel
- Grundig
- Leisure
- Ark İnşaat
- Avis Kazakistan
- Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri
- Aygaz
- Aygaz Otogaz +
- Lipetgaz
- Mogaz
- Pürsu
- Aygaz Doğal Gaz
- Bilkom
- Defy Appliances
- Ditaş
- Divan Turizm İşletmeleri
- Düzey
- Elektra Bregenz
- Entek Elektrik Üretimi
- Ford
- Ingage
- Inventram
- Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri
- KoçDigital
- Koç Fiat Kredi
- Koç Finansman
- Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı
- Koç Medical B.V.
- KoçSistem Azerbaijan MMC
- KoçSistem
- Koçtaş
- Koç Yaşa
- Körfez Ulaştırma
- Opet Fuchs
- Opet
- Otokar
- Otokoç Otomotiv
- Avis
- Budget
- Otokoç
- Otokoç Sigorta
- Ram Dış Ticaret
- Ram Sigorta
- RMK Marine
- Sendeo
- Setair
- Setur
- Setur Marinas
- Tanı
- Tat Gıda
- THY Opet
- Tofaş
- Alfa Romeo
- Ferrari
- Fiat
- Lancia
- Maserati
- Otoeksper
- Token
- Tüpraş
- Türk Traktör
- Wat Motor Sanayi
- Yapı Kredi
- Yapı Kredi Faktoring
- Yapı Kredi Leasing
- Yapı Kredi Koray
- Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık
- Yapı Kredi Portföy Yönetimi
- Yapı Kredi Yatırım
- Zer Merkezi Hizmetler
Koç Holding bünyesindeki Tüpraş, Ford Otosan, Arçelik ve Tofaş ise Türkiye’nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında. “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” araştırmasında 1. sırada Tüpraş bulunuyor. Ford 3., Arçelik 8., Tofaş 10., Aygaz 27., Otokar Otomotiv 97., Tat Gıda 365. sırada.
OYAK: Tamamlayıcı meslekî emeklilik fonundan daha fazlası
1961’de üyelerinin karşılaşacakları risklere karşı ek bir sosyal güvenlik amacıyla kurulan OYAK, kuruluşunu daimî 65 bin üyenin katılımı ile gerçekleştiriyor. OYAK, Sosyal Güvenlik Kurumundan bağımsız olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu üyelerine ek katkı sağlıyor.
2022 yılında 480 milyar TL toplam varlığı bulunan OYAK, emeklilik fonundan daha fazlasını bünyesinde barındırıyor.
OYAK Grubu’n faaliyet alanlarında çimentodan gıdaya, kimya tarımdan otomotive kadar pek çok sektör var.
Grubun şirketleri:
Maden Metalürji Şirketleri
- Erdemir
- İsdemir
- Ersem
- Ermaden
- Erdemir-ro
- Erdemir Mühendislik
- Erdemir Enerji
Çimento Beton Kâğıt Şirketleri
- OYAK Çimento Beton Kâğıt
- OYAK Çimento
- OYKA Kâğıt Ambalaj
- Cimpor
Otomotiv Lojistik Şirketleri
- OYAK Renault Otomobil Fabrikaları
- MAİS
- Orfin Finansman
- ORF Kiralama Pazarlama Danışmanlığı
- Omsan Logistics
- OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri
- Port Yarımca
Kimya Tarım Şirketleri
- Akdeniz Chemson
- Almatis Premium Alumina
- Kumaş Manyezit
- Hektaş
Enerji Şirketleri
- Total Energies
- Moil
- Milangaz
- İsken
- OYAK Enerji
- Ayas
Finans Şirketleri
- OYAK Yatırım
- OYAK Yatırım Ortaklığı
- OYAK Portföy
- OYAK Grup Sigorta
- OYAK Anker Bank
Gıda Şirketleri
- Sagra
- Tamek
- Satem
OYAK İnşaat
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” listesinde OYAK Grubu’n şirketleri de bulunuyor. Erdemir’in bünyesindeki Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 5., OYAK Renault 9. sırada olup ilk 10 büyük şirketten ikisi oluyor. OYAK Çimento Fabrikaları listenin 73., Erdemir ise 59. sırasında.
Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan Anadolu Grubu
Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından 1950 yılında kurulan Anadolu Grubu, Türkiye ekonomisinde söz sahibi olan holdinglerden biri. Meşrubattan tarıma, kırtasiyeden enerjiye kadar pek çok sektörde faaliyetlerini sürdüren Anadolu Grubu, kurduğu ortaklıklar ile de çok uluslu bir şirket olma yolunda ilerliyor.
Anadolu Grubu’nun 2022 cirosu 178 milyar TL olarak açıklanırken toplam aktif büyüklüğü ise 182,2 milyar TL.
Anadolu Grubu’nun sektörlere göre bünyesindeki markalar:
Bira Grubu
- Efes
- Bomonti
- Miller
- Beck’s
- Velkopopovicky Kozel
- Grolsch
- Amsterdam Navigator
- Duvel
- Peroni Nastro Azzurro
- Samuel Adams
- Erdinger
- Marmara Gold
Meşrubat Grubu
- Coca-Cola
- Fanta
- Sprite
- Crystal Cola
- Schweppes
- Cappy
- Piko
- Tempo
- Fusetea
- Damla
- Al Waha
- Bon Aqua
- Arwa
- Dasani
- Power Ade
- Monster Energy
- Burn
- RoarX
Migros Grubu
- Migros
- Mimeda
- tazedirekt.com
- Macro Center
Otomotiv Grubu
- Isuzu
- Kia
- Garenta
- ikinciyeni.com
- Antor
- Antrac
- Kohler
- Lombardini Marine
- Honda
- Honda Marine
- Bahco
Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu
- Anadolu Etap
- Aslancık
- Paravani Hepp
- AES
- Adel
Sosyal Kuruluşlar
- Anadolu Vakfı
- Anadolu Sağlık Merkezi
- Anadolu Efes Spor Kulübü
Anadolu Grubu’nun da “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022” listesinde yer alan markaları var. Coca-Cola 60., Anadolu Isuzu 205., Anadolu Efes Biracılık ise 220. sırada.
Sadece sağlık ve spor değil farklı sektörlerde de faaliyet gösteren Eczacıbaşı Holding
Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikasını kuran Eczacıbaşı Holding, 1942 yılından beri hizmet veriyor. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan topluluğun faaliyet alanlarında sağlığın yanı sıra yapı ürünleri, tüketim ürünleri, finans, bilgi teknolojileri, doğal kaynaklar, gayrimenkul geliştirme, işletme yönetimi de bulunuyor.
Biri yabancı ortaklı olmak üzere 50 kuruluşu ile Eczacıbaşı Topluluğu’nun 2022 sonu itibarıyla cirosu 33 milyar TL olarak açıklandı.
Eczacıbaşı Holding markaları:
Yapı Ürünleri
- Vitra
- Artema
- Burgbad
- Engers
- Intema
- Villeroy & Boch
- Decoverse
Tüketim Ürünleri
- Selin
- Solo
- Selpak
- Unibaby
- Pia Wipes
- Premax
- Silen
- Servis
- Defans
- Şelale
- Detan
- Egos
- Okey
Sağlık
- Selfit
- Dynavit
- Eczacıbaşı Monrol
- BiGaia
- İmutor
- Medigard
- Proxeed Plus
- Evital
- Gensenta
Diğer Ürün ve Hizmetler
- Eczacıbaşı Bilim
- Eczacıbaşı EKOM
- Esan
- Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar
- Kanyon
- Eczacıbaşı Sigorta Acenteliği
- Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı
2022 verilerine göre “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinin 140. sırasında Esan bulunurken Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri 149., Eczacıbaşı Yapı Gereçleri ise 154. oluyor. Vitra da listenin 280.si.
Türkiye’de en çok istihdam yaratan 3 gruptan biri, Zorlu Holding
En büyük holdinglerinden biri Zorlu Holding, 1953 yılında Mehmet Zorlu tarafından kuruluyor. Türkiye’nin en büyük 7 ihracatçısından biri de olan Zorlu Holding, büyük başarıların altına imza atıyor. Tekstil grubu ile Avrupa’nın en büyük ev tekstili üreticisi iken Türkiye’nin en çok bilinen markaların da sahibi.
Sektörlerine göre Zorlu Holding’in markaları:
Tekstil
- Korteks İplik
- Zorluteks İplik
- Zorlu Dış Ticaret
- Zorlu Mensucat
- Zorlu USA
- Zorlu UK
- Taç
- Valeron
- Linens
- Pierre Cardin
Enerji
- Zorlu Enerji
- Zorlu Doğal Elektrik Üretimi
- Rotor Elektrik Üretim
- Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat
- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri
- Zorlu O&M
- Zorlu Hidroelektrik
- Zorlu Jeotermal
- Gazdaş Trakya
- Gaziantep Doğal Gaz
- Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret
- Zorlu Doğal Gaz
- Electrip
Tüketici Elektroniği, Beyaz Eşya ve Telekomünikasyon
- Vestel
- Regal
- Vestel Savunma
- Vestel LED Aydınlatma
- Vestel Teknoloji Çözümleri
Gayrimenkul
- Zorlu Center
- Zorlu PSM
- Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım
- Zorlu Yapı Yatırım
Maden ve Metalurji
- Meta Nikel
Diğer markalar
- Jules Verne
- Zorlu Air Havacılık
- Zorlu Faktoring
- Zorlu Grand Hotel
- Zorpet
- Zorlu Ventures
İSO’nun 500 şirketi içerisinde Zorlu Holding’in pek çok şirketleri mevcut. Vestel Beyaz Eşya 19., Vestel Elektronik 38., Korteks Mensucat 177., Zorlu Doğal Elektrik Üretimi 208. sıraya yerleşirken Zorluteks 310. sırada.
Doğuş Grubu, 300’ün üzerinde şirketi ile Türkiye’nin dev holdinglerinden biri.
Ayhan Şahenk, 1951 yılında kurduğu şirketleri 1975’te tek çatı altında topluyor ve o gün bugündür Doğuş Grubu, birçok sektörde hizmet vermeye devam ediyor. 300’ün üzerinde şirketi bulunan grup, 21 bin çalışana sahip.
Doğuş Grubu; medya, otomotiv, inşaat, turizm gibi farklı sektörlerdeki faaliyetlerini uzun yıllardır sürdürüyor.
Doğuş Grubu markaları listesi:
Otomotiv
- Doğuş Otomotiv
- Volkswagen
- Skoda
- Seat
- Cupra
- Audi
- Lamborghini
- Bentley
- Porsche
- Scania
- Thermo King
- Doğuş Oto
- D-Auto LLC
- Doğuş Marine Services
- Doğuş Otomotiv Servis
- DOD Ağır Vasıta
- Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri
- TÜV Türk
- sigortaladım.com
- TDB Kalibrasyon
İnşaat
- Doğuş İnşaat
- Teknik Mühendislik ve Müşavirlik
Yayın Grubu
- Doğuş Yayın Grubu
- NTV
- Star
- Euro Star
- TV8
- Kral Müzik
- Kral FM
- Kral Pop Radyo
- NTV Radyo
- Puhu TV
- NTV Spor
- Pozitif
- Volkswagen Arena
- Babylon
- Yapı Kredi Bomonti Ada
- Park Orman
Yeme-İçme, Turizm ve Perakende
- D.ream
- D-Hotels & Resorts
- Doğuş Perakende
- Antur
- D-Gym
Gayrimenkul
- Doğuş Gayrimenkul
- Doğuş Center Maslak
- D-Ofis Maslak
- Doğuş Etiler Spor Merkezi
- Gebze Center
Teknoloji
- Doğuş Teknoloji
- Related Digital
- Reidin
- İnvendo
Enerji
- Doğuş Enerji
- Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali
- Boyabat
- Aslancık Elektrik Üretim
Demirören Holding, sadece medyada söz sahibi değil.
Erdoğan Demirören tarafından 1956 yılında kurulan Demirören Grubu’n ilk şirketi Oto Kolaylık oluyor. Türkiye’nin ilk otogaz firması Dem Al’ın da kurucusu olan Demirören Holding, sadece medya değil sanayi, gayrimenkul ve turizm gibi farklı sektörler de yer alıyor.
Demirören Holding'in sektörlere göre markaları:
Medya
- Milliyet
- Hürriyet
- Posta
- Hürriyet Daily News
- Fanatik
- Kanal D
- CNN Türk
- Teve 2
- Dream TV
- Dream Türk
- D-Smart
- Radyo D
- CNN Türk Radyo
- Euro D
- gazetevatan.com
- Big Para
- mahmure.com
- Molatik
- Pembenar
- Skorer
- Spor Arena
- Uzman Para
- Medyanet
- Demirören Printing Center
- DHA
Sanayi
- Demirören Ağır Metal Sanayi
- MS Motor Servis
- Parsat Piston
Gayrimenkul
- Kemer Country
Turizm
- Kemer Country Hotel
- Kemer Country Club
Eğitim
- Ata Eğitim Kurumları
Teknoloji
- Demirören Teknoloji
- yenibiriş.com
Şans Oyunları
- İddaa
- Misli
- Sisal Şans
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