2017'nin başında Samsung'un girişimiyle ortaya çıkıp sonrasında Panasonic ve 20th Century Fox tarafından desteklenen HDR10+, bu alandaki rakibi Dolby Vision'a göre birçok konuda daha avantajlı görünüyor.

2017’de Samsung ve Amazon, HDR10+ adını verdikleri yeni bir yüksek dinamik aralıklı görüntü işleme teknolojisini duyurdu. Bir süredir ayak seslerini duyduğumuz HDR10+ teknolojisi, standart HDR10’a nazaran kare bazında daha gelişmiş iyileştirmeler ve geliştirme seçenekleri sunuyor.

HDR dünyasının içinde bulunduğumuz dönemde ne kadar karmaşık olduğunu göz önüne alırsak, HDR10+’a verilen tepkiler, basını ve kullanıcıları pek de heyecanlandırmış gibi görünmüyordu.

O günden bugüne HDR10+’a karşı olan tepkiler hem daha iyiye hem de daha kötüye doğru farklı değişiklikler gösterdi. Bu haberimizde HDR kavramı ve dünyasıyla ilgili bilmeniz gereken son gelişmeleri sizlere aktaracağız.

HDR10+ ittifakı

HDR10+ adı ilk duyulduğunda teknolojinin donanım sorumlusu Samsung, Prime Video servisinin HDR10+’ı desteklemesi için Amazon ile anlaşma yaptı. Bu ikiliye daha sonrasında 20th Century Fox ve ardından Panasonic dahil oldu. Bu birlikteliğin ardından HDR10+ adı altındaki bu güç birliği bir ittifaka dönüştü.

Samsung, Panasonic ve 20th Century Fox olmak üzere üç kurucu üyeden oluşan bu ittifak, bir süre sonra büyük bir Hollywood film stüdyosu tarafından da desteklenmek istendi. Bu durum HDR10+’ın statüsünü anında değiştirmeye yetti. Ayrıca CES 2018'de konuşan Panasonic, piyasaya süreceği tüm ürünlerin HDR10+’ı destekleyeceğini açıkladı.

HDR10+'ın diğer formatlardan farkı nedir?

HDR10+’ın yaratacağı farkı anlamak için olayı beş başlık altında incelemek daha doğru olacaktır.

HDR10+ Rakibine Göre Daha İyi Görüntü Kalitesi Sunuyor: HDR10+ formatı, geliştiricilerin görüntüler üzerinde katman katman çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu da HDR10+’ı Dolby Vision’dan daha iyi bir seçenek yapıyor.

HDR10+ formatı, geliştiricilerin görüntüler üzerinde katman katman çalışabilmesine olanak sağlıyor. Bu da HDR10+’ı Dolby Vision’dan daha iyi bir seçenek yapıyor. Bu Alandaki Rakibinin Aksine Tamamen Ücretsiz : Bu format Samsung tarafından geliştirilmiş olsa da geliştiriciler hiçbir ücrete tabi tutulmadan HDR10+’ı kullanabilecek. Dolby Vision yine bir adım geride kalıyor. Çünkü Dolby Vision’da HDR formatında geliştirme yapabilmek için ücret ödemek zorundasınız.

Bu format Samsung tarafından geliştirilmiş olsa da geliştiriciler hiçbir ücrete tabi tutulmadan HDR10+’ı kullanabilecek. Dolby Vision yine bir adım geride kalıyor. Çünkü Dolby Vision’da HDR formatında geliştirme yapabilmek için ücret ödemek zorundasınız. Geliştiriciler İçin Daha Fazla Özgürlük Vaat Ediyor: HDR10+, genele bakıldığında geliştiriciler için daha kuralsız ve rahat bir kullanım sunuyor. Dolby Vision’ın bu alandaki ‘kuralcı’ yaklaşımından dolayı geliştiricilerin HDR10+’ı tercih etmeleri için fazladan bir sebepleri daha olmuş oluyor.

HDR10+, genele bakıldığında geliştiriciler için daha kuralsız ve rahat bir kullanım sunuyor. Dolby Vision’ın bu alandaki ‘kuralcı’ yaklaşımından dolayı geliştiricilerin HDR10+’ı tercih etmeleri için fazladan bir sebepleri daha olmuş oluyor. Sınır Koymuyor: HDR10+ tamamen açık standartlarda geliştiricilere sunuluyor. Dolby Vision’ın aksine, geliştiriciler herhangi bir kısıtlama olmadan sürekli olarak HDR10+ üzerinde geliştirme yapabilecekler.

HDR10+ tamamen açık standartlarda geliştiricilere sunuluyor. Dolby Vision’ın aksine, geliştiriciler herhangi bir kısıtlama olmadan sürekli olarak HDR10+ üzerinde geliştirme yapabilecekler. Daha Rahat Bir Kullanım Vaat Ediyor: Söylenilene göre HDR10+’ın ara yüzü, geliştiricilerin çalışması için oldukça basite indirgenmiş bir kullanım alanı sunuyor. Eğer doğruysa, içerik oluşturucuları tek bir düzlemde çalışmak yerine tamamen masrafsız ve kolay kullanım sunan formatı tercih edeceklerdir.

Formatlar arası savaş

Dolby Vision ve HDR10+ tarafları arasında kullanıcılar ve geliştiriciler anlamında bir savaş olacağı ön görülmüyor. Çünkü Panasonic, piyasada var olan ve sonrasında piyasaya dahil olacak tüm ürünlerinin tüm HDR formatlarını destekleyeceğini açıkladı. Bunun yanı sıra Samsung’un yakın zamanda bir tür ‘evrensel oynatma’ politikası duyurmasını bekleyebiliriz.

Tüm bunların sonucunda işin özüne bakarsak, bu rekabetin sonucunu tahmin etmek çok güç. Ancak Panasonic’in bu iyimser yaklaşımının diğer markaları da ikna edebileceği düşünülüyor.