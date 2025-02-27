Yeni bir araştırma, aşırı sıcaklıkların insanlarda biyolojik yaşlandırmayı hızlandırdığını gösterdi. Sonuçlara göre sıcaklığa maruz kalma, sigara içmeyle benzer etkilere yol açıyor.

İklim değişiklikleri etkisini hızla artırırken aşırı sıcaklar da sürekli sürekli yükseliyor. Yeni bir araştırma ise insanlar üzerindeki korkutucu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışma, Sciance Advances üzerinden yayımlandı.

Sonuçlarda, aşırı sıcaklıkların olduğu bölgelerde yaşayan insanların diğerlerine kıyasla çok daha hızlı yaşlandıkları ortaya çıktı. Yani biyolojik yaşınız, sıcaklıklardan etkileniyor.

Uzun süre sıcaklığa maruz kalma, biyolojik yaşı 2,48 yıla kadar artırıyor

ABD’de gerçekleştirilen araştırmada, ülkenin sıcak bölgelerinde yaşayanlar ile daha soğuk bölgelerinde yaşayanlar karşılaştırıldı. Sonuçlar da moleküler düzeyde yaşlanmanın sıcak bölgelerde olanlarda daha hızlı olduğunu gösterdi. Çalışmada 56 yaş ve üzerindeki 3.686 yetişkinden alınan kan örnekleri incelendi, 2010 ila 2016 arasındaki sıcaklık verileri kullanıldı.

Araştırma, bir kişinin biyolojik ve epigenetik yaş ölçümlerini inceledi. Bunlar, moleküler ve hücresel düzeyde vücudun nasıl işlediğini gösteriyor ve kronolojik yaşla her zaman aynı olmayabiliyor.

İncelemelere göre sıcaklıklara uzun süre maruz kalma, bir kişinin biyolojik yaşında 2,48 yıla kadar çıkan bir artışa yol açabiliyor. Bilim insanlarına göre sıcaklıkların etkisi, sigara içmenin biyolojik yaşlanmaya etkisiyle benzer etkilere sahip. Araştırmacılar, bu kadar büyük bir etki beklemediklerini ve sonuçlara çok şaşırdıklarını ifade etmiş.

Uzmanlar, çalışmanın kişilerin serinliğe erişimini dikkate almadığının da altını çizmiş. Yani klima erişimine sahip bir kişiyle kliması olmayan bir kişinin farkı sonuçlarda yok. Bunun da önemli farklılıklar doğurabileceğini, aynı mahallede yaşayan iki kişinin farklı yaşlanma seviyelerine sahip olacağını aktarmışlar. Kısacası, etkileri anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.