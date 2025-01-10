Bilim insanları, 2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçtiğini duyurdu. Bu yıl sıcaklıklar, ilk kez sanayi öncesi dönemde göre 1,5 dereceyi aştı.

Küresel ısınmanın etkileri 2024 yılında kendini iyice hissettirmişti. Öyle ki neredeyse her ay sıcaklık rekoru kırıldığını görmüştük. Şimdi Avrupa Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti (C3S) tarafından yapılan açıklama, önemli bir eşiğin geride bırakıldığını ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre 2024, modern zamanların en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca sıcaklıklar, ilk kez sanayi dönemi öncesi seviyelerine göre 1,5 derecenin üstüne çıktı.

Fosil yakıtlar, sıcaklıkların artmasındaki ana neden

C3S’in verilerine göre 2024’teki ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi seviyelerin 1,6 derece civarı üstünde seyrederek rekora imza attı. Bu da gezegenin ne kadar ısındığını gözler önüne serdi. Sıcaklık artışı, geçen yıl ekstrem hava olaylarının artmasına ve milyonlarca insanın sorun yaşamasına neden oldu. Sanayi öncesi dönem, fosil yakıtların yakılmaya başlamasının öncesi anlamına geliyor.

Rekor kırılmasında ve ısınmanın bu kadar artmasındaki ana etken tahmin edebileceğiniz gibi fosil yakıtlar. Araştırmacılara göre kömür ve petrol gibi yakıtların kullanımı, hiç durmadan gezegenimize her yıl daha fazla zarar vermeye devam edecek.

2024’te 1,5 derece sınırının aşılmasının Paris Anlaşması’nın 1,5 derece hedefinin kaçırıldığı anlamına gelmediğini belirtelim. Anlaşma, 10 veya 20 yıl arasındaki ortalama sıcaklıkları kapsıyor. Bu yüzden sadece tek bir yılda geçildiği için hedefe ulaşılamadı demek doğru olmaz. Yine de bu rekor, durumun iyice kötüleştiğinin göstergesi. Gerekli önlemler alınmazsa rekorlar kırmaya devam edeceğiz.