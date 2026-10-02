Copernicus verilerine göre Avrupa'nın %52'si bu yaz rekor düzeyde sıcaklık stresine maruz kaldı ve tarihi kuraklık yaşandı.

İklim değişikliğinin etkilerini en ağır şekilde hisseden ve dünyanın en hızlı ısınan kıtası olan Avrupa, son derece zorlu bir yaz sezonunu geride bıraktı. İlkbaharın erken dönemlerinde başlayan ve yaz boyunca etkisini artırarak devam eden amansız sıcak hava dalgaları, kıta genelinde sıcaklık rekorlarını altüst ederken on binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.

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AB'nin iklim izleme servisi Copernicus'un paylaştığı son verilere göre bu yıl Avrupa topraklarının rekor düzeydeki %52'si aşırı düzeyde sıcaklık stresine maruz kaldı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Lideri Samantha Burgess, 2026 yazının sadece sıcaklık şiddetiyle değil, aynı zamanda bu sıcaklığın yayıldığı coğrafi genişlikle de öne çıktığını belirtti.

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Gelecekte yaşanacak bazı krizlerin kapısı aralanmış olabilir

Kıta genelinde ölçülen en sıcak üçüncü yaz olarak kayıtlara geçen 2026 sezonu, Batı Avrupa için ise tüm zamanların en sıcak yazı oldu. Avrupa'da bugüne kadar kaydedilen en şiddetli 10 sıcak hava dalgasından dördü yalnızca bu yaz yaşandı. Hissedilen sıcaklığın 38°C'yi aştığı "çok güçlü" sıcaklık stresi alanı kıtanın %52'sini kaplarken, hissettiren sıcaklığın 32°C'nin üzerine çıktığı "güçlü" sıcaklık stresi ise Avrupa'nın %80'ini etkiledi ve bu durum sezon sonuna kadar rekor kırılarak tam 41 gün sürdü.

Aşırı sıcakların yanı sıra ciddi bir kuraklık krizi de baş gösterdi. Ağustos sonu itibarıyla Avrupa'nın yaklaşık yarısını etkisi altına alan kuraklık nedeniyle nehir debileri, kayıtların tutulmaya başlandığı 1992 yılından bu yana en düşük seviyelere geriledi. Bu durum yük taşımacılığından tarımsal sulamaya, nükleer santral soğutma sistemlerinden hidroelektrik üretimine kadar pek çok hayati alanı olumsuz etkiledi. Samantha Burgess, bu yılki yazın en belirgin özelliğinin tek bir rekor değil, iklim sistemi genelinde birden fazla rekorun aynı anda kırılması olduğunu belirtiyor.