Aşk 101'in ikinci sezonu geldi çattı. Peki ilk sezonda yaşananları hatırlıyor musunuz? Bu yazımızı okuduğunuzda kendinizi ikinci sezona hazır hissedeceksiniz.

İlk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanan Netflix'in popüler dizisi Aşk 101'in adeta yollarını gözleten 2. sezonu için sonunda kara göründü. 1,5 yıllık aranın ardından 29 Eylül'ü 30 Eylül'e bağlayan gece (bu gece) bizlerle buluşacak Aşk 101, yeni sezonda pek çok gizemi de çözmüş olacak. Peki ilk sezonda neler yaşandığını hatırlıyor musunuz?

Bugün sizlere, Aşk 101'in 2. sezonuna başlamadan önce hatırlamak isteyebileceğiniz ilk sezonun hikayesini anlatacağız. Eğer sizler de Aşk 101'in 2. sezonuna başlamadan önce ilk sezonda neler olmuştu bir hatırlayayım diyorsanız sizleri şöyle alalım. Keyifli okumalar.

Aşk 101'in ilk sezonunda neler yaşandı?

Lise döneminde yaşananlar

Aşk 101'in ilk sezonu bizleri 1998 senesine götürüyor. 90'ların sonlarında bir lisede 4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin arkadaşlığı üzerine kurulu bir senaryo var karşımızda. Farklı sebeplerden dolayı okul idaresiyle ve özellikle de okul müdürü Necdet'le sorun yaşayan Sinan, Kerem, Eda ve Osman; okuldan atılmaktan son anda kurtulur. 12 öğretmenin oy birliği ile okuldan atabileceği bu öğrencileri savunan tek bir öğretmen vardır: Burcu.

Her ne kadar kurtulmuş olsalar da Burcu'nun okuldan tayininin çıktığını öğrenen 4 öğrenci, bu tayini iptal ettirmek için okulun örnek olarak gösterilen öğrencisi Işık'ı da aralarına alarak Burcu hocayı aşık etmek için yollar denemeye çalışırlar. Burcu hocayı aşık etmeye çalıştıkları kişi ise beden eğitimi öğretmeni Kemal'dir.

Burcu ve Kemal'i aşık etmek için sürekli planlar yapan ekip, aslında iyi de bir yol izlemişlerdir. İkili arasında gerçekten bir kıvılcım başlamıştır, ancak Burcu'nun nişanlı olduğunu bilmiyorlardır. Burcu'nun nişanlı olduğu öğrenilince de tüm planlar suya düşer. Bu süreçte ekibin içinde de aşklar filizlenmiştir. Eda ve Kerem'in sancılı ama bir o kadar da tutkulu aşkı varken Işık ile Sinan'ın da aralarında bir şeyler vardır.

Ekip bir süre ayrı kaldıktan sonra Burcu'nun çok da iyi biri olmayan nişanlısından ayırma çalışmalarına başlarlar. Bu süreçte Burcu ile Kerem hoca yeniden yakınlaşmaya başlar. Sağlam planlar ve elbette ki şansın da etkisiyle Burcu nişanlısından ayrılır. Bu arada okula yeni yapılan laboratuvarda bizim ekibin içinde olduğu bir kavganın çıkmasının ardından bu sefer oy birliği ile değil oy çokluğu ile atılmalarının önü açılır. Ancak bu noktada Burcu hoca efsane bir konuşma yaparak öğretmenleri çocukların liseden atılmaması için ikna eder. Tek yapmaları gereken şey herkesin önünde özür dilemeleridir.

Elbette bizim ekip bu özrü dilemek yerine kendi yöntemlerini seçerler. Özür faslı yaşanırken Burcu ve Kerem hoca kendileri için oynanan oyunun farkına varırlar. Burcu hoca memleketine dönerken Kerem hoca onu durdurur ve yaşadıkları şeyin gerçek olduğu konusunda kendisini ikna eder.

Günümüzde yaşananlar

Geçmişte yaşananları okuduğumuza göre biraz da yetişkin Işık'ın etrafında şekillenen günümüz olaylarına odaklanalım. Zaten geçmişi anlatan kişi olarak da kabul edebileceğimiz yetişkin Işık, artık yıkıldı yıkılacak olan Sinan'ın boğaz kenarındaki evine gelir. Burada, tüm eski ekibe mektup yollayarak buluşmak ister.

Bu mektupları alan kişilerden geriye dönen ve kim olduğunu bildiğimiz kişi yetişkin Eda olur. Dizinin son sahnesinde ise bir kişinin daha eve geldiğini görüyoruz, ancak bunun kim olduğunu göremiyoruz. Bazı ara sahnelerden bildiğimiz kadarıyla ekipte yer alan erkeklerden birinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bu kişinin ve eve gelen kişinin kim olduğu ise hala gizemini koruyor.

Aşk 101 2. sezon fragmanı:

Yeni sezonda bizleri neler bekliyor?

Aşk 101'in ilk sezonunun kısa bir özetini sizlere sunduk. Netflix'in en popüler Türk dizilerinden biri olan Aşk 101'in yeni sezonunda görmeyi beklediğimiz olayların başında eve gelen kişinin kim olduğu yer alıyor. Sonrasında ise Burcu ile Kerem'in ilişkilerinin ne olduğu, hapishanedeki kişinin kim olduğu gibi önemli sorular cevap bekliyor. Peki sizlerin Aşk 101'in ikinci sezonundan beklentiniz neler? Yorumlar kısmında buluşalım.