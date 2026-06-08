Tarihin En Büyük Avrupalı Şirketi ASML Nedir? Ne İş Yapıyor? Neden Bu Kadar Değerli?

ASML nedir sorusu, bugün yalnızca çip dünyasını değil, yapay zekâdan akıllı telefonlara kadar tüm teknoloji gündemini ilgilendiriyor. Hollandalı şirket, gelişmiş işlemcileri mümkün kılan makineleriyle Avrupa’da değer rekoru kırarken herkesin aynı soruyu sormasına neden oldu.

Telefonunuzun, bilgisayarınızın ya da yapay zekâ modellerini çalıştıran dev sunucuların içinde çok gelişmiş çipler var. Ancak bu çiplerin arkasında, tüketiciye doğrudan ürün satmayan ama sektörün kaderini belirleyen bir şirket bulunuyor.

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Son günlerde ASML’nin adını daha sık duymamızın nedeni yalnızca teknoloji üretmesi değil. Şirket, Haziran 2026’da 668 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak Avrupa tarihinin en değerli şirketi oldu. Peki çip bile üretmeyen bir şirket nasıl oldu da teknoloji dünyasının en kritik oyuncularından birine dönüştü?

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Çip üretmiyor ama çiplerin üretilmesini sağlıyor

ASML, Hollanda merkezli bir yarı iletken ekipmanı üreticisi. Şirketin asıl işi, çip üreticilerinin silikon plakalar üzerine akıl almaz küçüklükte devre desenleri basmasını sağlayan litografi makineleri geliştirmek. Yani ASML, işlemciyi doğrudan üretmiyor; işlemcinin üretilebilmesi için gereken en kritik sistemi sağlıyor.

Bunu daha basit anlatalım: Bir çipin içine milyarlarca transistör yerleştirmek için tasarımın silikon plaka üzerine inanılmaz hassas şekilde aktarılması gerekiyor. ASML’nin litografi teknolojisi de tam olarak bunu yapıyor. Şirketin makineleri sayesinde çipler daha güçlü, daha hızlı ve daha verimli hâle gelebiliyor.

ASML’yi özel yapan teknoloji: EUV

ASML’nin bu kadar önemli olmasının merkezinde EUV, yani aşırı ultraviyole litografi teknolojisi var. Bu teknoloji, çiplerin en karmaşık katmanlarını basmak için kullanılıyor. ASML’ye göre EUV, çip üreticilerinin daha küçük ve gelişmiş çipleri daha uygun maliyetle üretmesine yardımcı oluyor.

Yeni nesil High-NA EUV sistemleri ise işi daha da ileri taşıyor. ASML’nin EXE platformu, 13,5 nanometrelik EUV ışık kaynağı ve 0,55 sayısal açıklık değeriyle 8 nanometre çözünürlüğe ulaşabiliyor. Bu sistemlerin 2 nm mantık çipleri ve gelişmiş bellek üretimi için önemli olması bekleniyor.

Neden herkes ASML’ye ihtiyaç duyuyor?

Bugün TSMC, Samsung ve Intel gibi dev üreticiler en gelişmiş çipler için bu sınıftaki makinelere ihtiyaç duyuyor. Çünkü daha güçlü işlemciler üretmek, yalnızca iyi tasarım yapmakla bitmiyor. O tasarımı fiziksel olarak silikon üzerine basabilecek teknolojiye de sahip olmanız gerekiyor. ASML’nin gücü de buradan geliyor.

Yapay zekâ yarışı bu ihtiyacı daha görünür hâle getirdi. Daha büyük modeller, daha güçlü ekran kartları ve daha verimli veri merkezleri için gelişmiş çipler gerekiyor. Gelişmiş çip üretimi büyüdükçe ASML’nin makinelerine olan talep de artıyor. Bu yüzden şirket, teknoloji zincirinin en başındaki kilit halka gibi görülüyor.

Şirketin değeri nereden geliyor?

ASML’nin 2025 sonuçları, bu ilginin yalnızca beklentiden ibaret olmadığını gösteriyor. Şirket, 2025’te 32,7 milyar avro net satış, yüzde 52,8 brüt marj ve 9,6 milyar avro net gelir açıkladı. Aynı raporda Ar-Ge harcamasının 4,7 milyar avroya ulaştığı da görülüyor

Bu rakamların arkasında çok net bir gerçek var: ASML, kolay taklit edilebilecek bir ürün satmıyor. EUV makineleri; lazer, optik, yazılım, sensör, vakum ve hassas mekanik gibi birçok alanın birlikte çalışmasını gerektiriyor. Bu yüzden yeni bir rakibin aynı seviyeye gelmesi, sadece para harcamakla çözülebilecek bir mesele değil.

ASML neden çip savaşlarının ortasında?

ASML’nin önemi yalnızca şirket değeriyle sınırlı değil. Gelişmiş çip üretimi, artık ülkeler için stratejik bir konu hâline geldi. Yapay zekâ, savunma, otomotiv, akıllı cihazlar ve veri merkezleri aynı temel teknolojiye yaslanıyor. Bu temel teknolojinin üretiminde ASML’nin makineleri kritik bir geçit görevi görüyor.

Bu nedenle ASML, ABD-Çin teknoloji rekabetinde de sık sık gündeme geliyor. Çünkü en gelişmiş çipleri üretmek isteyen herkesin, bir noktada litografi teknolojisiyle karşılaşması gerekiyor. Kısacası ASML’yi değerli yapan şey yalnızca bugünkü satışları değil, geleceğin teknolojilerine açılan kapının büyük bölümünü kontrol etmesi.

Kısacası ASML neden bu kadar önemli?

ASML nedir sorusunun en kısa cevabı şu: ASML, modern çip üretiminin en kritik makinelerini geliştiren Hollandalı teknoloji devi. Şirketi özel yapan şey, doğrudan tüketiciye ürün satmamasına rağmen telefonlardan yapay zekâ sistemlerine kadar birçok teknolojinin üretim sürecinde belirleyici rol oynaması.

Bu yüzden ASML, teknoloji dünyasının görünmeyen kahramanlarından biri gibi. Adını bir telefon kutusunda ya da bilgisayar reklamında görmüyoruz ama o cihazların içindeki en gelişmiş çiplerin üretiminde büyük payı var. Yapay zekâ büyüdükçe, daha gelişmiş çiplere ihtiyaç arttıkça ASML’nin adı da daha çok duyulacak gibi görünüyor.