HMD, tek şarjla 1.5 ay dayanabilen, zorlu koşullarda hayatta kalabilecek şekilde tasarlanmış yeni tuşlu telefonu Nokia 300 4G Power Bank’i tanıttı.

Artık tüm dünya akıllı ve dokunmatik telefonlara geçmiş olsa da hâlâ bazı markalardan tuşlu telefonlar geldiğini görüyoruz. Bunlardan biri de Nokia telefonları bünyesinde bulunduran HMD. Şimdi ise şirket, tuşlu telefon meraklılarının çok hoşuna gidecek Nokia 300 4G Power Bank isimli bir telefon tanıttı.

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Nokia 300 4G Power Bank, arkasında kamerası bulunan geleneksel bir tuşlu telefon görünümüne sahip bir cihaz olarak geliyor. İsminden de anlayabileceğiniz üzere pil konusunda çok iddialı. Öyle ki akıllı telefonların şarj kaygısından sıkılanlar veya zorlu koşullar için sağlam bir yedek cihaz arayanlar için geliştirilmiş.

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Karşınızda tek şarjla 45 gün dayanabilen Nokia 300 4G Power Bank

Nokia 300 4G Power Bank modelinin en dikkat çekici yanı, tuşlu telefon standartlarına göre devasa sayılabilecek 3.700 mAh kapasiteli bataryası. Bu batarya kullanıcılara tam 45 güne kadar bekleme süresi, 26 saate kadar kesintisiz konuşma ya da müzik dinleme süresi vadediyor. Cihaz, kutu içeriğinde gelen çoklu adaptörlere sahip 4'ü 1 arada bir USB kablosuyla birlikte sunuluyor.

Telefonun yan tarafında bulunan özel bir düğmeye basıldığında, cihaz bir taşınabilir şarj cihazına dönüşerek dışarıya 5W çıkış gücünde ters kablolu şarj da sağlayabiliyor. Bu güç bir akıllı telefonu tamamen şarj etmek için yeterli olmasa da kablosuz kulaklık veya akıllı saat gibi küçük aksesuarları acil durumlarda şarj etmek için yeterli.

Cihazın zorlu doğa şartlarında uzun süre hayatta kalabilecek bir iletişim aracı olarak da tasarlandığını belirtelim. Bunun için de IP65 toz ve su direnci sertifikasına sahip. El kaymasını önleyen özel tırtıklı ve sert bir gövde yapısını da unutmayalım. Telefonun üst kısmında yer alan yerleşik fener ise sıradan tuşlu telefon fenerlerine kıyasla beş kat, iPhone 16 Pro’nun flaşına kıyasla ise tam iki kat daha yüksek bir parlaklık seviyesi sunabiliyor. Bu güçlü fener açık tutulduğunda bile telefon, tek şarjla yaklaşık 23 saat boyunca kesintisiz aydınlatma sağlayabiliyor.

Diğer detaylarından bahsedecek olursak Nokia 300 4G Power Bank modelinde 2,4 inç boyutunda ufak bir QVGA ekran yer alıyor. Yazılım tarafında ise arama, SMS ve FM radyo gibi temel işlevlere odaklanan oldukça hafif bir işletim sistemi tercih edilmiş. Arkasında 0,3 MP çözünürlüğünde temel bir kamera bulunurken, 4G bağlantı desteği ve 32 GB'a kadar destek sunan bir microSD kart yuvası da özellikleri arasında yerini alıyor. Siyah, Yeşil ve Altın olmak üzere 3 renkle gelen telefonun fiyatı 32 dolar olarak açıklandı.