WhatsApp, hepsi birbirinden faydalı 4 yeni özelliği platforma getirdiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi mesajlaşma deneyimi sunmak için düzenli olarak yeni güncellemelerle karşımıza çıkıyordu. Meta bünyesindeki platform, şimdi de çok sayıda yeni özelliği uygulamaya eklediğini açıkladı.

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WhatsApp tarafından paylaşılan bir blog gönderisiyle duyurulan 4 yeni özellik, kullanıcılara farklı farklı konularda yardımcı olmayı amaçlıyor. Bunlar arasında iPad’lerde WhatsApp kullanımı, otomobillerde Apple CarPlay ve Android Auto kullanımı, arkadaşlarınızla paylaşım yapma gibi şeyler var. Gelin tüm özelliklere bakalım.

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WhatsApp’a gelen yeni özellikler

iPad'inizden WhatsApp'a kaydolun : Geçen yıl iPad'lere WhatsApp uygulaması gelmişti. Şimdi ise telefona hiç gerek olmadan direkt olarak iPad üzerinden WhatsApp'a kaydolmanın mümkün olacağı açıklandı.

: Geçen yıl iPad'lere WhatsApp uygulaması gelmişti. Şimdi ise telefona hiç gerek olmadan direkt olarak iPad üzerinden WhatsApp'a kaydolmanın mümkün olacağı açıklandı. CarPlay ve Android Auto yenilendi : Otomobil ekranlarınızı telefona çeviren her iki hizmetin WhatsApp deneyimleri tamamen yenilendi. Artık mesajları dinleyebilir ve yanıtlayabilir, arama yapabilir, arama geçmişinizi görebilir ve favorilerinize ulaşabilirsiniz.

: Otomobil ekranlarınızı telefona çeviren her iki hizmetin WhatsApp deneyimleri tamamen yenilendi. Artık mesajları dinleyebilir ve yanıtlayabilir, arama yapabilir, arama geçmişinizi görebilir ve favorilerinize ulaşabilirsiniz. PDF'ler yükseltildi : Artık PDF'i indirmeden doğrudan WhatsApp'ta açabilir, sonrasında da sohbetin içinde kolay düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin metinleri vurgulayabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Tarayıcı ve masaüstünde kullanılabilen bu özellik, Adobe Acrobat tarafından destekleniyor.

: Artık PDF'i indirmeden doğrudan WhatsApp'ta açabilir, sonrasında da sohbetin içinde kolay düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin metinleri vurgulayabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz. Tarayıcı ve masaüstünde kullanılabilen bu özellik, Adobe Acrobat tarafından destekleniyor. Dinlediğiniz müzikleri paylaşın: Artık WhatsApp Durumunuzda Apple Music veya Spotify'dan kolayca şarkı paylaşabilirsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz özelliklerin tamamı dünya çapında kademeli olarak WhatsApp kullanıcıları için sunulmaya başladı. Kademeli olarak sunulduğu için herkese gelmesi birkaç gün sürebilir.