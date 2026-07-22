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FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?

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EA, FC 27 ile birlikte seride ilk kez PEGI 16 yaş sınırına geçiş yapıyor. Peki bu kararın arkasındaki temel sebep ne?

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA'in popüler futbol serisinde yıllardır alışılagelmiş PEGI 3 yaş etiketi devri resmen sona eriyor. Geçtiğimiz gün açıklanan kapak görselinin ardından EA FC 27 ilk kez PEGI 16 yetişkin/genç yaş derecelendirmesiyle çıkacak.

Peki bir futbol oyununun yaş sınırı neden şiddet veya yetişkin içerikleri olmamasına rağmen bu kadar sert bir şekilde yükseltildi? İşte tüm sızıntılar, yeni düzenlemeler ve perde arkası...

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İçerikten Görseller

FC 27'de Yaş Sınırı PEGI 3'ten PEGI 16'ya Yükseldi: Peki Neler Değişecek?
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Temel neden: PEGI’nin "loot box" ve kumar düzenlemesi

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Avrupa Video Oyun Derecelendirme Kuruluşu (PEGI), yaş derecelendirme kriterlerinde köklü bir reform gerçekleştirdi. Yapılan yeni düzenlemeye göre içinde rastgele ödüller barındıran ve gerçek parayla/oyun içi para birimiyle satılan mekanikler içeren oyunlar artık otomatik olarak en az PEGI 16 derecesi almak zorunda.

FC serisinin en çok kazandıran modu olan Ultimate Team (FUT), rastgele oyuncu paketleri satışı üzerine kurulu olduğu için doğrudan bu kapsama giriyor. EA Sports, mikro ödeme ve paket satış sisteminden vazgeçmek yerine bu PEGI 16 etiketi kabul etmeyi tercih etti.

FC 27 ile ilgili sızan yeni detaylar

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Yaş sınırının yükselmesinin yanı sıra, sızıntılar EA FC 27'de yapısı kökten değişecek yeni özelliklerin de yolda olduğunu gösteriyor:

  • FC The Grounds (Açık Dünya Sosyal Hub): Marka tescili alınan bu sistemle oyuncuların serbestçe dolaşabileceği, arkadaşlarıyla buluşup maç arayabileceği ve özelleştirme mağazalarına girebileceği bir sosyal alan eklenecek.
  • Puan Tabanlı Yeni SBC Sistemi: Kadro Kurma Görevleri'nde kimya zorunluluğu yerine kartların genel reytingine dayalı puan biriktirme sistemine geçileceği konuşuluyor.
  • Dallanan Evrimler: Oyuncuların aynı kartı farklı yetenek ağaçlarına göre geliştirmesine ve isteğe bağlı olarak Evrim sürecini sıfırlamasına izin verilecek.

Bu karar, oyuncuları ve pazarı nasıl etkileyecek?

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Alan Muhtemel Etkisi
Fiziksel Satışlar Mağazalarda 16 yaşından küçük oyunculara FC 27 satışı yapılırken kimlik kontrolü zorunluluğu doğacak.
Ebeveyn Denetimleri Konsol ve PC'lerinde ebeveyn kısıtlaması aktif olan çocuk hesapları oyuna veya çevrim içi modlara erişmekte sorun yaşayabilir.
Pazarlama ve Dijital Satış Oyun içi mikro ödemeler ve şans unsurları konusunda dijital platformlarda çocukları korumaya yönelik uyarı metinleri artırılacak.

Özetle EA FC 27'deki bu radikal yaş sınırı değişimi, oyundaki içerik yapısının değişmesinden ziyade, Ultimate Team'deki paket açma mekaniklerinin artık resmî olarak "yüksek riskli etkileşim" kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.

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