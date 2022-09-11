Popüler oyun serisi Assassin's Creed’in mobil oyunu Codename Jade, oyunun yapımcısı Ubisoft’un etkinliğinde duyuruldu. Yeni mobil oyunda açık dünyada maceralara atılacağız.

Oyun sektöründeki en popüler markalardan biri olan Assassin's Creed, Ubisoft’un elindeki en başarılı serilerden biri olarak öne çıkıyor. Haliyle Ubisoft bu markayı daha da geliştirmek adına farklı oyunlar geliştirmeye devam ediyor.

Bu oyunların en sonuncusu ise geçtiğimiz günlerde yapılan Ubisoft Forward etkinliğinde tanıtılan ve mobilde yayınlanacak Assassin's Creed: Codename Jade olacak. Bu yapımın türü ise çok oyunculu devasa rol yapma olarak gösteriliyor. Oyun hakkında bazı bilgiler de ortaya çıktı.

Ubisoft mobil pazarından vazgeçmiyor

Assassin's Creed oyunları ile birlikte ortaya çıkan Creed evreninde geçen bir mobil oyunu daha önce 2018 yılında da görmüştük. Assasin’s Creed Rebellion adlı oyun strateji rol yapma oyunuydu. O yapımda da aynı anda farklı Assasin’lerin yer aldığı bir senaryonun parçası olmuştuk.

Assassin's Creed: Codename Jade’de bu defa Çin’e konuk olacağız. Bu oyunun yapısı Rebellion’dan daha farklı bir yapıya sahip olacak. Öte yandan Ubisoft, oyunun çıkış tarihini ya da oyun hakkında yeni bilgileri paylaşmadı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadarla kısıtlı kalıyor olsa da yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.

Ubisoft’un tek yeni Assassin's Creed oyunu Codename Jade olmayacak. Netflix’e özel bazı Assassin’s Creed oyunları da yapım aşamasında. Bu oyunlar yalnızca Netflix’in oyun kütüphanesinde karşımıza çıkacak. Ayrıca feodal dönem Japonya’sında geçen bir oyun olan Assassin’s Creed: Project Red de Ubisoft’un üzerinde çalıştığı bir başka yapım.

Görünüşe göre yakın gelecekte Creed evreninin hayranları yeni oyunlara doyacak. Oyunun duyuru videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.