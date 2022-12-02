Assassin's Creed Mirage, Önümüzdeki Yaz Çıkabilir

Bugün ortaya atılan bir iddiaya göre Assassin's Creed'in yeni oyunu Mirage, önümüzdeki yaz çıkış yapabilir. Oyunun geliştirme sürecinin uzaması halinde oyunun sonbahara da ertelenebileceği iddia edildi.

2007 yılında Altaïr Ibn-La'Ahad ile başlayan Assassin’s Creed macerası, yıllar içerisinde ABD’nin kuruluşundan tutun da İngiltere’deki Sanayi Devrimine kadar pek çok konuya parmak basan kültürel anlamda zengin oyunlar ile karşımıza çıkmıştı. Serinin son 3 oyunu olan Origins, Odyssey ve Valhalla her ne kadar klasik AC severler tarafından sıkça eleştirilse de pek çok oyuncunun beğendiği birer başyapıt olmuştu.

Serinin yeni oyunu olarak tanıtılan ve AC oyunlarının kökenlerine dönüşü olarak betimlenen Assassin’s Creed Mirage ise geçtiğimiz aylarda duyurulmuş ve büyük bir heyecan yaratmıştı. Ayrıca oyunun fiyatının da ülkemiz için uygun olması oyuncuları sevindirmişti.

Assassin’s Creed Mirage’ı bu yaz oynayabiliriz

Geçtiğimiz günlerde AC Valhalla’ya gelen güncelleme ile oyunun ana karakteri Eivor, AC Mirage oyunun ana karakteri Basim’in akıl hocası Roshan ile birlikte ortak bir düşman için birleşmişti. Bu güncelleme sayesinde iki oyunun arasındaki bağ da güçlenmişti. Ancak güncellemenin yayınlanmasından birkaç saat sonra Reddit forumları büyük bir iddia ile çalkalanmaya başladı. Daha önce AC Valhalla’nın konusunu ve oynanışından bazı görselleri sızdıran ve kendisini “Ubisoft’ta çalışan bir yetkili” olarak tanıtan bir Reddit kullanıcısı, Assassin’s Creed Mirage’ın 2023 yılının Ağustos ayında piyasaya sunulacağını iddia etti.

Reddit kullanıcısı bu paylaşımını birkaç saat sonra silse de gönderide belirttiği bazı detaylar çokça konuşulmaya başladı. İddialara göre oyunun önümüzdeki Ağustos ayında çıkması planlanıyor ancak oyunun henüz tamamlanmaması nedeniyle Ubisoft yetkilileri şu anda oyunu 2023’ün Ekim ayına ertelemeyi düşünüyor. Ayrıca oyunun yeni oyunlardan çok Assassin’s Creed’in Ezio üçlemesine benzediği ve Hidden Ones’ın nasıl Assassin’lere evrildiğini anlatan ek paketlerin de oyunun çıkışından sonraki 1 yıl içerisinde yayınlanacağı iddia edildi.

Bu gizemli kullanıcının verdiği bilgiler her ne kadar bir iddia olarak kalsa da kendisinin daha önceki oyunlar hakkında tutarlı bilgiler paylaşması, bu bilgilerin doğru olabileceğini gösteriyor.