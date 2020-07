AC Valhalla’nın Çıkış Tarihi Yanlışlıkla Paylaşıldı

Assassin’s Creed Valhalla’nın İtalya Instagram sayfası, Ubisoft’un büyük etkinliği öncesinde yanlışlıkla oyunun çıkış tarihini gösteren bir paylaşım yaptı. Kısa süre sonra silinen paylaşımda oyunun 17 Kasım’da çıkacağı bilgisi yer aldı.

Bugünlerde Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 6 ile başı ağrıyan Ubisoft’un sorunları görünüşe göre yalnızca bu oyunla sınırlı kalmayacak. Far Cry 6’nın tam uzunluktaki tanıtım videosunun ortaya çıkmasının üstünden daha 24 saat geçmemişken bu sefer Assassin’s Creed serisinin yeni üyesiyle ilgili bir gelişme yaşandı.

Assassin’s Creed serisinin yaklaşık 2 ay önce duyurulan yeni üyesi Assassin’s Creed Valhalla, oyunun resmi İtalya Instagram hesabıyla gündeme geldi. Assassin’s Creed Valhalla İtalya hesabından yapılan bir paylaşımda oyunun ne zaman oyuncularla buluşacağı sorusunun cevabı verildi.

Assassin's Creed Valhalla çıkış tarihi:

Resmi Assassin’s Creed Valhalla hesabından yapılan paylaşıma göre Assassin’s Creed Valhalla, 17 Kasım tarihinde çıkış yapacak. Oyunun İtalya hesabı paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra paylaşımı silse de birçok kullanıcı, hesabın yaptığı paylaşımın ekran görüntüsünü çoktan almıştı.

Assassin’s Creed Valhalla’nın çıkış tarihinin bu saatlerde ortaya çıkmamış olsa da aslında bugün zaten tarihi öğrenecektik. Zira Ubisoft, bugün gerçekleşecek Ubisoft Forward 2020 etkinliğinde çok yüksek ihtimalle Assassin’s Creed Valhalla’nın da çıkış tarihini açıklayacak.

Ubisoft, bugünkü etkinlikte yalnızca oyunun çıkış tarihini açıklamakla yetinmeyip oyunun söz verildiği gibi oynanış videosunu da yayınlayabilir. Fakat hatırlayacak olursanız 6 gün önce Assassin’s Creed Valhalla’nın 30 dakikalık oynanış videosu ortaya çıkmıştı. Bugün yayınlanacak videoyla o videonun aynı olma ihtimali hayli yüksek duruyor.

İlerleyen saatlerde düzenlenecek Ubisoft Forward 2020 etkinliğinde karşımıza yalnızca Assassin’s Creed Valhalla çıkacak gibi de durmuyor. Birçok oyuncunun beklentisi, şirketin etkinlik sırasında Watch Dogs serisinin yeni oyunu Watch Dogs Legion’ı da göstereceği yönünde. Biz de etkinlik sırasında yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız.