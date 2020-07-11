Far Cry 6'nın Tam Uzunluktaki Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla PlayStation Store'da listelenen Far Cry 6'nın bu kez de tam uzunluktaki tanıtım videosu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 dakika uzunluğundaki video, oyunda oyuncuları bekleyen hikâyeye kısa bir bakış atmamıza imkân tanıyor.

İlk kez 2004 yılında hayatımıza giren video oyun serisi Far Cry, oyunlarda sunduğu özgür açık dünya ve akıcı hikayelerle şimdiye dek birçok oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı. Oyuncular, serinin son yıllarda sıradanlaştığını ve eski güzelliğini kaybettiğini dile getirse de geliştirici Ubisoft, seriye düzenli olarak yeni oyunlar eklemekten vazgeçmiyor.

Bu noktada serinin en yeni üyesi olması beklenen Far Cry 6, geçtiğimiz günlerde PlayStation Store’da yanlışlıkla listelenmişti. Yapılan bu listeleme, oyunun çıkış tarihini ve oyunla ilgili bazı detayları açıkça ortaya koymuştu. Şimdiyse oyunun tam uzunluktaki tanıtım videosu, Ubisoft Forward 2020 etkinliğinden önce çevrimiçi ortamda sızdırıldı.

Far Cry 6’nın sızdırılan sinematik fragmanında neler oluyor?

Yaklaşık 4 dakika uzunluğundaki sızdırılan videoda, Breaking Bad dizisinden tanıdığımız Giancarlo Esposito’yu zorba iktidarın başındaki diktatör Anton Castillo karakteri olarak görüyoruz. Videonun başında küçük kızına bir el bombası veren Castillo, iktidar karşıtı eylemciler tarafından harap edilmiş şehrin sokaklarından geçerek kızını bir binanın çatısına çıkarıyor.

Burada kızına bir şeyler söyleyen diktatör, daha sonrasında kızından el bombasını aşağıya, eylemcilerin arasına bırakmasını istiyor ve video burada bitiyor. Son olarak oyunda bizleri bekleyen hikâyeye kısa bir bakış atmamızı sağlayan bu videonun sinematik fragman olduğunu ve oyun içi oynanışa dair sahneler içermediğini de belirtelim.

Far Cry 6 nasıl bir oyun?

Bugüne kadar gördüğümüz en büyük açık dünyaya sahip olduğu bilinen Far Cry 6, Yara isimli tropik bir adanın başkenti olan Esperanza kentinde geçiyor. Oyunla ilgili yapılan açıklamalara göre Dani Rojas ile zorba iktidarı alt etmeye çalışacağımız yeni oyunda, araç olarak gerek silah gerekse derme çatma malzemeleri kullanacağımızı daha önceki sızıntılardan biliyoruz.

Video oyun geliştiricisi Ubisoft, yeni oyunlarını ve projelerini 12 Temmuz günü düzenlenecek bir etkinlikte duyuracak. Son olarak Far Cry 6’nın çıkış tarihi konusuna gelince oyunun hem mevcut hem de yeni nesil konsollar için Şubat 2021’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.