Ubisoft'un yaklaşmakta olan yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla cephesinde bir gelişme yaşandı. Oyunun 30 dakikalık bir oynanış videosu, internet üzerinden sızdırıldı. Paylaşılan görüntüler, görüntü kalitesi düşük olsa da oyunla ilgili önemli detayları gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler video oyun serilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Assassin’s Creed. Ubisoft tarafından geliştirilen ve bugüne kadar da farklı hikayelerin anlatıldığı konular gördüğümüz seri, çok kısa bir süre sonra ise yeni bir üyeye daha kavuşacak. Ubisoft, yaklaşmakta olan Assassin’s Creed oyununu "Valhalla" olarak isimlendiriyor.

Açık dünya türünde bir oyun olarak karşımıza çıkan Assassin's Creed Valhalla'da İngiltere'ye gitme imkanı yakalayacağız. Oyuncular İngiltere'nin karanlık çağlarını yaşarken, fazlasıyla etkileyici bir deneyimle karşılaşacaklar. Peki bu oyun nasıl görünecek? İşte şimdi sızdırılan bir oynanış videosu, Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikasını içeriyor.

Saatler önce ilginç bir gelişme yaşandı ve Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı. Yaşanan sızıntının kaynağı bilinmezken sızdırılan videonun oyunun nasıl göründüğünü ortaya koyduğunu ifade edebiliriz. Ancak sızdırılan görüntülerin bir akıllı telefon kamerasıyla çekilmiş olması, görüntü kalitesini ciddi anlamda düşürüyor.

Ubisoft, sızdırılan görüntülerle ilgili olarak harekete geçmiş durumda. Sizlerle az sonra paylaşacağımız Assassin's Creed Valhalla oynanış videosu, saatler sonra internetten tamamen kaldırılmış olabilir. Ancak yine de Assassin's Creed hayranları, sızdırılan görüntüleri izlemekten hayli keyif alacaklar gibi görünüyor.

İşte Assassin's Creed Valhalla'dan sızdırılan oynanış videosu

Ubisoft, 12 Temmuz Pazar Günü "UbiForward 2020" isimli bir etkinlik düzenleyecek. Çevrimiçi platformda düzenlenecek olan etkinlik, Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion gibi Ubisoft'un yeni oyunlarından mutlaka yeni görüntüler içerecektir. Belki de Assassin's Creed Valhalla'nın sızdırılan oynanış videosu, bu etkinlik kapsamından alınmış olabilir. Ancak bunu bilmenin bir yolu ne yazık ki bulunmuyor.

Ubisoft'un açıklamalarına göre Assassin's Creed Valhalla, 2020'nin son dönemlerinde piyasaya sürülecek. Şirket, oyunun hem PC hem eski konsollar hem de yeni nesil konsollarda oynanabileceğini söylüyor. Ancak şu an için bu sürümler arasında farklılık olup olmayacağı, olsa bile bunun nasıl karşımıza çıkacağı bilinmiyor. Epic Games'te listelenen oyuna yakından baktığımızda, bu oyunu satın almak isteyen Assassin's Creed hayranlarının en az 269 TL ödeme yapacaklarını görüyoruz.