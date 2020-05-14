Assassin's Creed Valhalla'da Karakter Özelleştirmesi Devrimi

Assassin’s Creed Valhalla’dan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Eivor, bu zamana kadar en fazla özelleştirme yapılabilecek karakter olacak. Özellikler arasında saç, sakal, dövme, savaş boyası ve daha fazlası olacağı duyuruldu.

Assassin's Creed Valhalla hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Eivor'un gizli bıçağın yanı sıra bir başka suikastçı hilesi daha kullanacağı açıklanmıştı. Bunun ismininse 'sosyal gizlilik' olduğu belirtilmişti. Karakterin kalabalıklar arasında saklanabileceğini belirten oyunun yönetmeni, oyuncuların hiç olmadığı kadar etkileyici bir Assassin's Creed deneyimi yaşayacağını belirtiyordu.

Oyuncular, açıklanan yeni bilgilere göre Assassin's Creed Valhalla'da oyunun kahramanı Eivor'un yüzünü bir heykeltıraş kadar değiştiremeyecek olsalar da karakterin görünüşü üzerinde oldukça fazla kontrole sahip olacaklar. Assassin's Creed Valhalla’da sunulan karakter özelliği seçeneği, şu ana kadarki Assassin's Creed oyunlarında olandan oldukça fazla.

Karakterin saç ve sakalına kadar müdahale etmek mümkün olacak:

Assassin's Creed Valhalla’da karaktere dövme eklenebileceğini ve hatta savaş boyası uygulanabileceğini zaten biliyorduk ancak yakın zamanda Washington Post canlı yayınında oyunun yönetmeni Ashraf Ismail, Eivor'un saçlarını ayarlama seçeneği olduğunu doğruladı. Görünüşe göre kullanıcılar, sakal stillerinin yanı sıra bir dizi farklı saç stiline de erişebilecek. Tabii sakal seçeneği yalnızca erkek Eivor seçen kullanıcılar için geçerli.

Tüm bunlarla birlikte Assassin's Creed'in en özelleştirilebilir kahramanı ortaya çıkacak. Dahası, Assassin's Creed Odyssey'in ekipman özelleştirme sistemi de geri dönüyor; yani göz alıcı kıyafetler oluşturmak için silahların ve zırhların görünümü değiştirilebilecek. Oyun hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için buradan ulaşabileceğiniz haberimize göz atabilirsiniz.