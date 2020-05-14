Assassin's Creed Valhalla'da Eivor'a Bir Kuzgun Eşlik Edecek

Assassin's Creed Valhalla, seriye önemli yenilikler getirmeye hazırlanıyor. Oyunun yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail, oyundaki kişiselleştirme özellikleri ve gökyüzündeki gözümüz olacak kuzgun hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Inside Xbox etkinliğinde Xbox Series X'e gelecek oyunlar arasında en çok ilgi gören yapım, Assassin's Creed Valhalla olmuştu. Serinin yeni nesil konsollara gelecek ilk oyunu olan Assassin's Creed Valhalla, farklı kişiselleştirme özellikleri ve yenilikleri beraberinde getirecek.

Assassin's Creed Valhalla'nın yaratıcı yönetmeni Ashraf Ismail, Washington Post tarafından gerçekleştirilen canlı yayında oyunla birlikte gelecek bazı özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine dair önemli bilgiler verdi.

Assassin's Creed Valhalla kişiselleştirme seçenekleriyle seride bir ilk olacak

Assassin's Creed Valhalla seride ilk kez ana karakterin saç renginin değiştirilmesine izin verecek. Viking savaşçısı Eivor karakterini oynayacağımız yeni oyunda farklı saç stillerinin yanı sıra erkek olarak oynuyorsak farklı sakal stilleri de uygulayabileceğiz. Ayrıca daha önce duyurulduğu gibi, Eivor'u dövmeler ve savaş boyasıyla da süsleyebileceğiz.

Assassin's Creed Origins'te olduğu gibi yine gizlilik için Assassin kapüşonumuzu çekebilecek veya indirebileceğiz. Üstelik bu mekanik için Valhalla'da oyunun menüsüne girmemiz gerekmeyecek. Tüm bunların yanı sıra yeni evcil hayvanımız da macera boyunca yanımızda olacak.

Kuzgun Synin, Assassin's Creed Valhalla'da bize eşlik edecek

Assassin's Creed Valhalla'da kuzeydeki yolculuğumuz boyunca yeni kuzgun arkadaşımız Synin bize eşlik edecek. Kuzgunun fotoğrafını Twitter'dan paylaşan Ismail, Synin isminin antik İskandinav dilinde "içgörü" anlamına geldiğini açıkladı. Karga yoldaşımız, Origins ve Odyssey'deki kartallara kıyasla yeni yeteneklere sahip olacak. Synin, İskandinav bölgelerinde keşif sağlamanın yanı sıra düşmanlara saldırmak ve onlara gizlice yaklaşırken dikkatini dağıtmak için kullanılabilecek.

Tüm bunların yanı sıra Ashraf Ismail, dün Kotaku'ya verdiği röportajda, Assassin's Creed Valhalla'da Eivor'un düşmanlarını alt etmek için kollarına monte edilmiş bir gizli bıçak kullanacağını açıklamıştı. Seride Hidden Blade olarak bilinen bu bıçağı, serinin bir önceki oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'de görememiştik.