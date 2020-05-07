Assassin’s Creed Valhalla’nın İlk Oyun İçi Görüntüleri

Geçen hafta Assassin's Creed'in yeni oyunu Valhalla'nın ilk fragmanını yayınlayan Ubisoft, bugün de oyunun ilk oyun içi görüntülerini paylaştı. Assassin's Creed: Valhalla, Xbox platformlarında Smart Deliver'ı destekleyen oyunlardan biri olacak.

Ubisoft, Assassin's Creed'in merakla beklenen yeni oyunu Valhalla'nın fragmanını geçen hafta yayınlamıştı ancak bununla yetinmeyip yakın zamanda oyun içi görüntülerin de oyunun hayranlarıyla paylaşılacağı müjdesini vermişti. Ubisoft, sözünü tuttu ve Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X'teki görüntülerini yayınladı.

Geçen hafta yayınlanan fragmanda oyundaki savaş deneyimlerine ve keşiflere dair detaylı bilgi edinememiştik. Bunun yerine Valhalla'da karşımıza çıkacak yerlere bir göz atma şansına sahip olmuştuk. Assassin's Creed Valhalla'nın oyun içi görüntüleriyle birlikte gizli bıçağını kullanan Eivor'a, büyük sandallarda yelken açmaya, bir grup akıncıya liderlik etmeye ve düşmanlara karşı çift balta fırlatmaya bir bakış atma şansımız oluyor.

İşte Assassin's Creed Valhalla'nın oyun için görüntüleri:

Assassin's Creed Valhalla'nın oyun için görüntüleri, Inside Xbox etkinliğinde gösterilen oyunlardan biriydi. Bu yayında Microsoft'un gelecek nesil donanımlarında oynanabilecek üçüncü parti oyunlar da gösterildi. Microsoft, yılın geri kalanında Xbox 20/20 yayını yapmayı planlarken temmuz ayında birinci parti Xbox Game Studios oyunlarına odaklanacak. Assassin's Creed Valhalla, Xbox platformlarında Smart Deliver'ı destekleyecek oyunlardan biri. Bunun anlamı, oyunu hangi Xbox konsolu için aldığınızdan bağımsız olarak onun diğer tüm Xbox cihazları için uygun ve optimize edilmiş olması.

Assassin's Creed Valhalla oyununda hem kadın hem de erkek karakter olabileceksiniz ancak ikisinde de isminiz Eivor ('Ayvor' şeklinde telaffuz ediliyor) olacak. Birçok Assassin's Creed oyununda olduğu gibi son oyun Valhalla'da da tarihten esinleniliyor ancak oyunun tarihçileri, karanlık çağlardan bir hikâye yaratabilmek için bu sefer biraz daha derinlere gitmek zorunda kaldılar. Ubisoft, İskandinav mitolojisi dekoru nedeniyle 2018 yapımı God of War'a benzetiliyor olmaktan da çekinmeyeceklerini açıklamıştı.

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni hâline geldiğinin hikayesini göreceğimiz anlamına geliyor.