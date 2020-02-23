Bilim İnsanlarından Asteroidler İçin 3 Adımlı Plan

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Dünya'ya çarpma olasılığı bulunan bir asteroidi yörüngesinden çıkaracak bir plan yayınladı. Bu plan, toplamda üç görev hâlinde düzenlenecek üç adımdan oluşuyor.

Günümüzde neredeyse her hafta bir asteroidin Dünya’yı teğet geçeceğine dair haberler görmekteyiz. Asteroidler Dünya’yı teğet geçiyor ve yollarına devam ediyor. Peki bu asteroidlerden bir tanesi direkt Dünya'ya doğru gelseydi biz neler yapabilirdik?

Bugüne kadar filmlerde, kitaplarda ve birçok yerde asteroidlere birer füze atılması ve onların yok edilmesine dair şeyler gördük. Bugünse tüm bu teoriler bir kenara atıldı ve bilim insanlarından bir asteroidin Dünya’ya çarpma riski bulundurması durumunda olası önlemler için öneriler geldi.

MIT'deki bilim insanlarından üç adımlı plan:

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden bilim insanları, Dünya’yı ve insanları yok edecek potansiyele sahip bir asteroid çarpması riskine karşı üç farklı strateji sundular. Günümüzde 'tek şans' olarak betimlenen füze atma teorisi, bilim insanlarının paylaştığı 3 adım sayesinde bir nevi çürütüldü.

MIT’den bilim insanlarının bir asteroidin Dünya’ya çarpmasını engellemeye yönelik önerdikleri üç unsur şu şekilde:

Asteroidin şeklini, kütle dağılımını, yüzey özelliklerini ve materyallerini karakterize etmek için bir adet uzaktan algılama uydusu

Asteroidin yörüngesini tespit edebilmek için bir adet sensör

Asteroidi yörüngesinden çıkararak uzaya gönderecek bir adet çarpma cihazı

3 adımlı plan:

Bilim insanlarına göre ya hep ya hiç görevlerinden ziyade ideal bir 'asteroidi yörüngeden çıkarma operasyonu' üç adımlık bir iş olmalı. MIT'de profesör olan Olivier De Weck, Inverse’e yaptığı açıklamada bu konuda “Yeterli zamanınınız varsa ve yüksek başarı oranı istiyorsanız yapacağınız şey üç görev icra etmektir” ifadelerini kullandı.

Görev 1: 'Karakterize etmek'

Bahsettiğimiz üzere bir asteroidi yörüngeden çıkarmak için üç adımlı planın ilk adımı asteroidi karakterize etmek. Uzaktan algılama uydusu, görevini yerine getirerek asteroid hakkında istenilen bilgileri topladığında ikinci görev başlayacak.

Görev 2: 'Yörünge'

Asteroidi yörüngesinden çıkarmak için elbette önce yörüngesini öğrenmemiz gerekiyor. Bilim insanlarına göre asteroidin yörüngesini ona ufak bir darbe yapacak bir görevle öğrenebiliriz. Bu görevde kullanılan güç, asteroidi yörüngesinden çıkaracak kadar güçlü olmamalı.

Görev 3: 'Vuruş'

Birinci ve ikinci görevler yerine getirildiğinde üçüncü görev bir savunma görevi niteliğinde olacak. Vurucu, asteroidin içinden geçip gitmeyecek ancak ona sağlam bir darbe indirerek yörüngesinden çıkaracak bir güce sahip olacak.