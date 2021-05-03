Yaptığı açıklamalarla gündem haline gelen Yusuf Güney, kendisiyle ilgili yapılan yorumlara ateş püskürdü. Türkiye'nin böyle bir şeye hazır olmadığını anladığını söyleyen Güney, astral seyahatla ilgili eğitimler alıp, Türk gençlerini eğiteceğini açıkladı

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde, çok ilginç bir "Yusuf Güney" meselesi patlak verdi. Geçmiş yılların popüler şarkıcılarından bir tanesi olan Güney, bir programda yaptığı açıklamalar ile gündeme oturmuş, açıkçası da biraz da ti'ye alınmıştı. Şimdi yeni bir açıklama daha yapan Güney, bu kez de kendisine yöneltilen eleştirilere adeta nefret kustu.

Yusuf Güney, yaptığı açıklamalarda astral seyahat yaparak uzaya gittiğini, Mars'ta bir göl ve Ay'ın karanlık yüzeyinde askeri bir tesis olduğunu iddia etmişti. Ayrıca bir dönemlerin popüler şarkıcısına göre NASA, bazı gerçekleri saklıyor ve Yusuf Güney'in yıllar önce dile getirdiği şeyleri sonradan açıklıyordu. İşte bu konuyla ilgili konuşan Güney, Türkiye'nin böyle bir şeye hazır olmadığını söylüyor.

Yusuf Güney: "İncindim..."

Sosyal medyada yapılan yorumları gördükçe üzüldüğünü ifade eden şarkıcı, "Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi metafizik duymadınız?" ifadelerini kullanarak kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi. Koca koca insanların sözlerini çarpıttığını söyleyen Güney, bunların hoş olmadığını savundu. Söylediği şeylerin arkasında olduğunu belirten Yusuf Güney, bu tür şeyleri söylemenin delilikle yaftalandığını ancak veli de deli de olmadığını beyan ediyor.

Yusuf Güney, yaptığı açıklamalarda herkesin astral seyahat yapabileceğini ancak bunun farkında olan kişi sayısının az olduğunu ifade ediyor. Bunun için ciddi eğitimler alınması gerektiğinin altını çizen Güney, kendisinin de Peru'ya giderek 3 ay eğitim aldığını, bunun süreci kolaylaştırdığını söylüyor. Yakında farklı ülkelere giderek çok daha ciddi eğitimler alacağının haberini de veren ünlü popçu, geldikten sonra da Türkiye'de gençleri eğiteceğini belirtiyor. Güney'e göre gençlerin manevi tarafı güçlenmez ise ülkece kafayı yiyeceğiz.