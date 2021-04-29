Astral seyahatin bilimsel bir gerçek olduğunu öne süren şarkıcı Yusuf Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini, uzayla ilgili pek çok bilgiyi NASA'nın kendisinden sonra açıkladığını iddia etti.

Beyaz TV’de yayınlanan, Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği "Hayatın Rengi" adlı programa konuk olarak katılan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, fazlasıyla şaşırtan ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" diyen Yusuf Güney, yalnızca Dünya dışı yaşam formlarının varlığını bildiğini söylemekle kalmadı, astral seyahatle uzaya gittiğini de iddia etti.

Astral seyahat bilimsel olarak da var

Kendisine yöneltilen "Uzaya gitme hayaliniz var mı?" sorusuna "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası ulaşım da sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela, NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı" diyen Yusuf Güney, söz konusu yayını izleyen herkesi hayretler içinde bırakmayı başardı.