Beyaz cüceler, yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanıyor ve Güneş kütlesinin yüzde 60’ına tekabül ediyor. Beyaz cüceleri takip altına alan Warwick Üniversitesi astronomları, yeni bulgulara ulaştı.

Astronomların elde ettiği veriler, karbon zengini atmosfere sahip devasa bir beyaz cüce yıldızın, iki beyaz cücenin bir araya gelmesiyle oluşma ihtimalini ortaya koydu. Çalışmalar sonucunda daha önce hiç görülmemiş atmosferik bir kompozisyona sahip, bizden yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta bulunan sıra dışı ultra büyük beyaz bir cüce keşfedildi. Birleşmiş beyaz cücenin ilk kez atmosferik bileşimi ipucu olarak belirlendi.

Astronomlardan beyaz cücelerle ilgili önemli keşif:

Sonuçları Nature Astronomy dergisinde yayınlanan keşif, kütleli beyaz cüce yıldızların evrimi ve galaksimizdeki süpernova patlamaları sayısı hakkında yeni sorular ortaya çıkarabilir. Süpernova, enerjisi biten büyük kütleli yıldızların şiddetle patlaması durumu olarak biliniyor.

WDJ0551 + 4135 adlı bu yıldız, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gaia teleskobundan gelen verilerden yola çıkılarak tanımlandı. Astronomlar, William Herschel Teleskobu aracılığıyla beyaz cücelere odaklanarak alınan spektroskopiyi inceledi. Bu çalışma, Gaia misyonunun mümkün kıldığı bir başarı olarak öne çıkıyor. Yıldızın yaydığı ışık yardımıyla, söz konusu cismin kimyasal yapısı belirlendi ve alışılmadık derecede yüksek bir karbon seviyesine sahip olduğu saptandı.

Uzayda daha önce eşi görülmemiş çalışma:

Warwick Üniversitesi Fizik Bölümü'nden başyazar Dr. Mark Hollands, "Bu yıldız daha önce hiç görmediğimiz bir şey olarak göze çarpıyordu. Bazen helyum ile karıştırılmış bir dış hidrojen katmanı veya sadece helyum ve karbon karışımı görebilirsiniz. Bu hidrojen ve karbon kombinasyonunu aynı anda görmeyi beklemezsiniz, çünkü aralarında bunu yasaklayan kalın bir helyum tabakası olması gerekir. Baktığımızda hiç mantıklı değildi” görüşünü bildirdi.

Hollands ayrıca, gelecekte asterosismoloji adı verilen bir teknikle beyaz cücenin çekirdek kompozisyonunu yıldız titreşimlerden öğrenebileceklerini söyledi. Asterosismoloji’nin, yıldızlardaki salınımların incelenmesi durumu olduğunu belirtelim. Bir yıldızın farklı salınım modları yıldızın farklı kısımlarına duyarlı olduğundan, astronomlara yıldızın iç yapısı hakkında bilgi veriyor.