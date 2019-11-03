Astronotlar İçin Drone Kullanmaya Yardımcı Akıllı Eldiven

Eldivenle drone kumandası kontrol etmenin zor olacağını düşünen mühendisler, drone'ları eldivenin kendisiyle kontrol etmeyi sağlayacak bir yöntem geliştirdi.

İnsanlık olarak hedeflerimiz arasında, başta Ay ve Mars olmak üzere civarımızda ne kadar gezegen varsa kolonileştirmek yer alıyor. Bu kolonileşme sürecinin ilerlemesi için de gelişmiş teknolojilere ihtiyaç var.

Astronotların kostümlerini hemen hepimiz biliyoruz. Bu kostümlerin içerisinde iken hassas cihazlar kullanmak biraz zor. Bu nedenle de araştırmacılar alternatifler arıyor. NASA ve SETI araştırmacılarının geliştirdiği yeni eldivenler de bu çalışmaların bir ürünü.

NASA’nın Haughton-Mars Projesi alan araştırmaları için kullandığı Devon Adası’nda yer alan bölgede yeni akıllı eldivenler tanıtıldı. Bu eldivenler, astronotların drone kullanmak gibi hassas işlerin kolayca yapılabilmesini sağlıyor. Eldivenlerde drone kullanmak dışındaki çalışmalar da tele operatörlük yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.

NASA, yakın zamanda astronotların yeni uzay kıyafetlerini tanıtırken, çözmeye çalıştıkları zorluklardan birinin de basınçlı kıyafet içerisinde hassas parmak hareketlerini korumak olduğunu söylemişti. Artemis görevinde kullanılacak bu kıyafetlerin basınçları ayarlanabilir hale getirilmişti.

Daha farklı bir yaklaşım benimseyen akıllı eldiven ise düğmelere basmak yerine jestleri ve el hareketlerini kullanıyor. Böylece parmaklardansa elleri hareket ettirerek hassas görevler kolaylıkla yerine getirilebiliyor. Norveçli girişim Mtention’dan alınan tasarım üstüne geliştirilen sistem, astronotlar için özelleştirildi.

SETI’den gezegen bilimci Dr. Pascal Lee, eldivenleri gördüğü anda aklına Arthur C. Clarke’ın “Yeterince gelişmiş bir teknoloji büyüden ayırt edilemez” sözünün geldiğini söylüyor. Teknolojinin kıyafetin ihtiyaç duyduğu basınçla bile rahatlıkla kullanılabileceği belirtildi.

Sensörlerle dolu eldiven, astronotların gerçekleştirmesi gerekebilecek pek çok arazi görevi göz önüne alınarak tasarlandı. Eldivenin nasıl çalıştığını ve performansını ise aşağıda yer alan videoda izleyebilirsiniz.