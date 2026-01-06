Tümü Webekno
Kablo ile Laptopu TV'ye Bağlama Tarih Oluyor: Kablosuz ve İnternetsiz Şekilde Görüntü Aktarabilen HDMI Adaptör Duyuruldu

Belkin, CES 2026'da tanıtılan yenilikçi ürünlere bir yenisini daha ekleyerek tamamen kablosuz ve internetsiz bir şekilde görüntü aktarabilen adaptörünü tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Belkin, CES 2026’da tanıttığı yeni ürünüyle kablo karmaşasına son vermeyi hedefliyor. ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter adlı bu kompakt cihaz, HDMI kablosu kullanmadan ekranınızı kablosuz olarak TV, monitör ya da projeksiyona yansıtmanızı sağlıyor.

ConnectAir’in en dikkat çekici özelliği, uygulama, sürücü veya Wi-Fi bağlantısı gerektirmemesi. USB-C vericiyi dizüstü bilgisayarınıza, tabletinize ya da telefonunuza, HDMI alıcıyı ise ekranınıza takmanız yeterli. HDMI alıcı, sadece güç için bir USB-A portuna ihtiyaç duyuyor. Hepsi bu kadar.

40 metreye kadar 1080p 60Hz görüntü aktarabiliyor

Cihaz, 40 metreye (131 feet) kadar mesafeden 1080p çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızında görüntü aktarabiliyor. 80 ms’nin altında gecikme sunması sayesinde sunumlar ve videolar akıcı bir şekilde izlenebiliyor. Seyahat veya konferans gibi durumlar için ideal bir çözüm olsa da oyunseverler için şu anda yeterli bir çözüm değil.

Bir diğer dikkat çekici özellik ise aynı anda sekiz farklı kullanıcının ekran paylaşımına katılabilmesi. Böylece toplantılarda veya derslerde kullanıcılar sırayla ekranlarını zahmetsizce yansıtabiliyor.

Belkin ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter’ın 2026’nın ilk çeyreğinde bazı pazarlarda satışa çıkması planlanıyor. Ürünün açıklanan fiyatı ise 150 dolar.

