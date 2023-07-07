ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX ile bir dünya rekoru kırıldı. Bu ekran kartı, yapılan özel çalışmalar ile 4.020 GHz hıza kadar ulaştı. Daha önce hiçbir ekran kartında böyle bir çalışma frekansı görülmemişti.

Şu ana kadar üretilmiş en iyi GPU'lardan bir tanesi olarak kayıtlara geçen NVIDIA GeForce RTX 4090 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX ile bir dünya rekoru kırıldı. Yapılan özel çalışmalar ile bu ekran kartı, 4.020 GHz çalışma frekansına ulaşıldı. Daha önce hiçbir ekran kartında böyle bir hız görülmemişti.

Ekran kartı sektöründeki dünya rekoru, hız aşırtma işiyle uğraşan SPLAVE isimli bir şirket tarafından kırıldı. ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX'i sıvı azot (LN2) ile destekleyen ekip, GPU'yu -34,6 santigrat dereceye kadar soğuttu. İşte bundan sonraki aşamada da hız aşırtma çalışmasının sonuçları takip edildi. Elde edilen sonuç mükemmeldi.

İşte dünya rekorunun ispatı niteliğindeki görüntü:

SPLAVE tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX ekran kartı ile yapılan testlere ait kayıtları gözler önüne seriyor.

Sıvı azotla özel olarak soğutulan ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX'e ait görüntü:

Bugüne kadar görülen en yüksek hızlar sıralaması

Ekran Kartı (Rekor Kıran Ekip) Ulaşılan Maksimum Çalışma Frekansı ASUS RTX 4090 ROG MATRIX (SPLAVE) 4.020 GHz Colorful RTX 4090 iGame LAB (CENS) 3.975 GHz ASUS RTX 4090 ROG MATRIX (SPLAVE) 3.945 GHz Colorful RTX 4090 iGame LAB (CENS) 3.930 GHz GALAX RTX 4090 iGame HOF (OGS) 3.825 GHz GALAX RTX 4090 iGame HOF (OGS) 3.700 GHz GALAX RTX 4090 SG (TecLAB) 3.450 GHz

ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX ile ilgili detaylı bilgi için: