ASUS'un Yeni Monitörleri "Ne Alaka?" Diyeceğiniz Bir Özellikle Geliyor

ASUS, nano-iyon teknolojisi kullanan entegre hava iyonlaştırıcıya sahip yeni monitörlerini tanıttı.

Asus, yalnızca bilgisayarınızda görüntü vermekle kalmayıp bulunduğunuz ortamın havasını da temizleyen yenilikçi bir monitör serisi tanıttı.

VU Air Ionizer serisi, havadaki alerjenleri, polenleri ve tozu filtreleyerek çalışma alanınızı daha sağlıklı hâle getirmek için tasarlanmış durumda.

Asus'un yeni monitör serisi havayı temizleyebiliyor

Seri toplamda üç farklı modelden oluşuyor. Bunlardan ilk ikisi 23,8 inç VU249HFI-W ve 27 inç VU279HFI-W, 100Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT gecikme süresi sunan Full HD IPS panellere sahip.

Daha üst segmentte yer alan 34 inç VU34WCIP-W ise ultra geniş 4K çözünürlüğü ve kavisli ekranı ile sürükleyici bir deneyim vadediyor. Ayrıca Asus’un SmoothMotion teknolojisi, hızlı sahnelerde net ve akıcı bir görüntü sağlıyor.

Peki nasıl oluyor da bir monitör havayı temizleyebiliyor?

VU Air Ionizer serisini benzersiz kılan en büyük özellik, nano-iyon teknolojisi kullanan entegre hava iyonlaştırıcıya sahip olması.

Asus’un açıklamasına göre bu sistem, yalnızca üç saat içinde havadaki tozun %90’ına kadarını temizleyerek doğrudan kullanıcının önündeki 1m³’lük alanı arındırıyor. Üstelik bağımsız hava temizleyicilerin aksine, bu monitörlerde filtre değişimi gerekmiyor, yani bakım derdi de ortadan kalkıyor.

Aynı zamanda Asus, uzun süre ekran karşısında çalışanlar için TÜV Rheinland sertifikalı Düşük Mavi Işık ve Titreşimsiz (Flicker-Free) teknoloji içeren Eye Care Plus özelliğine monitörlerde yer veriyor. Ayrıca renk görme bozukluğu olan kullanıcılar için Renk Artırma modu ve mola vermeyi hatırlatan Dinlenme Hatırlatıcısı da monitörlerdeki özellikler arasında.

Peki siz Asus'un yeni monitörlerindeki hava temizleme özelliğinin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.