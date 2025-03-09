LG'nin yeni 4K 144 Hz oyun monitörü, webOS 24 sayesinde aynı zamanda akıllı TV işlevi de görüyor.

LG, oyun tutkunları ve içerik üreticiler için etkileyici yeni monitörü UltraGear 32G810SA-W modelini piyasaya sürdü.

UltraGear 32G810SA-W, 31,5 inç IPS panel, 3840 x 2160 çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1 ms GTG tepki süresi sunuyor. Ayrıca VESA DisplayHDR 400 sertifikası, %95 DCI-P3 renk kapsamı ve 10 bit renk derinliği ile görsel anlamda da oldukça dikkat çekici.

AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync desteği sayesinde ekran yırtılmalarını ortadan kaldırarak rekabetçi oyunlarda avantaj sağlayan LG'nin bu yeni monitörü, LG’nin webOS 24 platformu ile çalışıyor ve bu sayede Disney+, Netflix, Prime Video ve GeForce NOW gibi popüler akış hizmetlerine doğrudan erişim olanağı tanıyor.

Bu yeni monitör ayrıca dâhili yapay zekâ özellikleri sayesinde içeriklere otomatik olarak en uygun görüntü ve ses ayarlarını yaparak izleme deneyiminizi de optimize ediyor.

LG UltraGear 32G810SA-W fiyatı

LG'nin ilk olarak ABD'de satışa sunduğu UltraGear 32G810SA-W modeli 1.299 dolar fiyat etiketine sahip. LG, yeni monitörün diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağına dair bilgi ise şimdilik paylaşmış değil.