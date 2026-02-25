Kojima Temalı Özel Tasarım Dizüstü Bilgisayar ASUS ROG Flow Z13 Türkiye'de Ön Siparişe Açıldı (Fiyatı Kojima'ya Düşman Yapar)

ASUS, ikisi bir arada oyuncu dizüstü bilgisayarı ROG Flow Z13-KJP (Kojima Edition)'ı Türkiye'de satışa sundu. Dudak uçuklatan bir fiyata sahip olan dizüstü bilgisayar, teknik özellikleri ve özel tasarımı ile akılları çelecek gibi görünüyor.

Türkiye'de çok sevilen bilgisayar markaları arasında yer alan ASUS, yeni bir dizüstü bilgisayarını ülkemizde satışa sundu. Henüz ön sipariş aşamasında olan ROG Flow Z13-KJP (Kojima Edition) modeli, özel tasarımı ile çok sevilecek ancak fiyatı ile nefret ettirecek gibi görünüyor.

Özel seri olarak sunulan dizüstü bilgisayarın dış kasası, dünyanın en ünlü oyun stüdyolarından Kojima Productions iş birliği ile tasarlandı. Oldukça şık görünen ASUS ROG Flow Z13-KJP, 13.4 inç büyüklüğünde ekranı olan ikisi bir arada oyuncu bilgisayarlarından bir tanesi. 2.5K çözünürlük ve 180 Hz tazeleme oranı sunan ekran, yüksek oyun performansından ödün vermiyor.

Karşınızda ASUS ROG Flow Z13-KJP (Kojima Edition)

ASUS'un Türkiye'deki yeni dizüstü bilgisayarı, 50 TOPS'a kadar yapay zekâ performansı sunan AMD Ryzen AI MAX+ 395 işlemciden ve AMD Radeon 8060S GPU'dan güç alıyor. 128 GB RAM ve 1 TB SSD ile kombine edilen dizüstü bilgisayar, Windows 11 ile çalışıyor. Sadece 1,72 kilogram ağırlığı ile taşınabilirliği maksimum seviyeye taşıyan dizüstü bilgisayar, aydınlatmalı klavye tasarımı ve yüksek hızlı şarj desteğine sahip 70 WHrs bataryası ile de dikkat çekecek gibi görünüyor. Tahmin edilebileceği üzere Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Dolby Atmos gibi özellikler de bu modelde bulunuyor.

Gelelim fiyatına. ASUS ROG Flow Z13-KJP (Kojima Edition), 159.998,92 TL karşılığında ön sipariş verilebiliyor. ASUS, sınırlı sayıda getireceği dizüstü bilgisayar için en fazla 2 adet satın alım imkânı sağlıyor. Ayrıca Kojima Productions iş birliğinde geliştirilen aksesuarlar da ek olarak satın alınabiliyor.