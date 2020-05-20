ROG Phone 3, Geekbench ve Wi-Fi Alliance'ta Ortaya Çıktı

ASUS’un oyun telefonu ROG Phone’un yeni nesil modeli olduğu düşünülen bir cihaz Geekbench’te ve Wi-Fi Alliance’ta ortaya çıktı. Cihazın donanım özellikleri ve model numarası, ROG Phone 3 olma ihtimallerini bir hayli güçlendiriyor.

ASUS, ROG Phone’un ilk neslini Haziran 2018’de piyasaya sürmüştü. Yaklaşık bir sene sonra Temmuz 2019’da, ROG Phone 2 piyasaya sürülmüştü. Diğer iki modelin çıkışına bakacak olursak üçüncü nesil ROG Phone da yakın bir zaman içerisinde çıkacak diyebiliriz.

Çıkış tarihinin bir hayli yaklaştığını öngörebileceğimiz ROG Phone 3’e dair herhangi bir haber bulunmuyordu. My Smart Price’ta yer alan habere göre ASUS’un yeni nesil oyuncu telefonuyla ilgili ilk ipuçları yakalandı.

ROG Phone 3 olduğu düşünülen bir model, Geekbench’te ortaya çıktı:

Geekbench veritabanında henüz duyurulmamış bir ASUS akıllı telefon ortaya çıktı. Telefonun model numarası I003DD olarak görünüyor ki ROG Phone olduğunu düşündüren detaylardan bir tanesi burada yatıyor. ROG Phone 2’nin kod adı da I001D'ydi. Yani I003DD’nin ROG Phone 3’ün kod adı olduğu sonucuna varabiliriz.

Geekbench’te ortaya çıkan I003DD’nin Qualcomm Snapdragon 865 SoC kullandığı görülüyor. Bu amiral gemisi yonga setini, ASUS’un üst segment modellerinde, yani ROG serisinde görüyoruz. Bunun haricinde cihazın 8 GB RAM’e ve Android 10 işletim sistemine sahip olduğu görülüyor. ROG Phone 3’ün tek çekirdek testinde 902 puan, çok çekirdek testindense 3.074 puan aldığını görüyoruz.

ROG Phone 3, Wi-Fi Alliance’ta da ortaya çıktı:

ASUS ROG Phone 3’e dair ortaya çıkan tek bilgi Geekbench ile sınırlı kalmadı. ROG Phone 3 olduğu tahmin edilen I003DD modeli, Wi-Fi Alliance sertifikasyon platformunda da ortaya çıktı.

Wi-Fi Alliance listelemesinde ROG Phone 3’ün bağlantı için Qualcomm’un QCA6390 yonga setine sahip olduğu ve 2x2 çift bant Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi Direct ve Miracast’i desteklediği görüldü. Aynı model numarasına sahip telefonun hem Geekbench’te hem de Wi-Fi Alliance’ta ortaya çıkması, bu telefonun çıkış tarihinin yaklaştığı iddialarını güçlendirdi.