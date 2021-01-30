ASUS Rog Phone 5 TENAA Sertifikası Aldı - Özellikleri

ASUS'un yeni oyuncu akıllı telefonu Rog Phone 5 için TENAA sertifikası alındı. Bu süreçte cihazın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Oyuncu akıllı telefonları arasında önemli bir yeri bulunan ASUS Rog Phone'un 2021 yılındaki yeni versiyonu olan Rog Phone 5 bu yılın başlarında piyasaya çıkacak. 2021'de rekabete alan bırakmak istemeyen ASUS elini çabuk tutarken, cihaz için TENAA sertifikası da alındı.

TENAA sertifikasının gelmesiyle birlikte gizemli oyuncu akıllı telefonunun bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdilik telefonun adı Rog Phone 4 olsa da ASUS'un uğursuz olarak kabul edilen 4 rakamını atlaması bekleniyor.

ASUS Rog Phone 5 Özellikleri

Telefonun içinde Snapdragon 888 işlemci bulunacak. Telefonun vaat ettiği performansı düşününce bu işlemci tercihi hiç de şaşırtıcı değil. Batarya ise 6000 mAh ile oldukça uzun süre oyun keyfi sunacak. Çift hücre teknolojisi kullanılan batarya 3000 mAh'lik iki kısımdan oluşuyor.

Telefonun bu kadar büyük bir bataryası olması haliyle hızlı şarjı da gündeme getiriyor. Tahminlere göre telefonda 65W hızlı şarj özelliği bulunacak. Zaten çift hücreli batarya teknolojisi de hızlı şarjın pile zarar vermemesi için kullanılan bir teknoloji olarak biliniyor.

ASUS Rog Phone 5'in arkasında üçlü bir kamera sistemi yer alacak. Ana kamera modülü 64 MP kalitesinde fotoğraflar çekebilecek. Diğer iki sensör ise muhtemelen ultra geniş açı kamerası ve makro/derinlik sensörü olarak kullanılacak.

Geniş ekran, hızlı yenilenme

Rog Phone 5, 6,78 inç gibi oldukça büyük bir ekrana sahip olacak. Ekrana gömülü bir de parmak izi okuyucu bulunacak. Ne yazık ki sertifikada ekran çözünürlüğüne dair bir bilgi bulunmuyor.

Yine de telefonun oyunlara ve oyunculara yönelik olduğunu göz önüne aldığımızda Full HD+ çözünürlüğe sahip olması sürpriz olmaz. Bazı amiral gemileri QHD+'a yönelse de FHD+, oyunlarda daha iyi performans veriyor. Ayrıca ekranın yenilenme hızı da 144 Hz olacak. Telefonun Nisan ayında piyasaya çıkması bekleniyor.