ASUS GeForce RTX 3060 TUF Gaming'in Özellikleri Ortaya Çıktı

ASUS'un, NVIDIA GeForce RTX 3060'tan özelleştirdiği ekran kartı GeForce RTX 3060 TUF Gaming'in bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre ekran kartı, 12 GB GDDR6 bellekle birlikte kullanıcılara sunulacak.

NVIDIA'nın yeni nesil ekran kartı GeForce RTX 3060, ASUS tarafından GeForce RTX 3060 TUF Gaming ismiyle özelleştirildi. ASUS'un bu özelleştirilmiş ekran kartının özellikleri Videocardz'ta ortaya çıktı.

Peki, NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartı özelleştiren birkaç şirketten bir tanesi olan ASUS'un bu çeyrekte çıkarmayı planladığı 12 GB GDDR6 bellekli ekran kartıyla ilgili neler biliniyor?

ASUS GeForce RTX 3060 TUF Gaming özellikleri

CES 2021'de duyurulması ve şubat ayında piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartının 12 GB GDDR6 belleğe sahip olacağından bahsetmiştik ki bu bellek miktarı GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3080'in bellek miktarından daha yüksek. ASUS'un ROG STRIX tasarımını da kullanıcılara sunacağı ifade ediliyor ancak şu an için yalnızca TUF Gaming modeline ait bilgiler ortaya çıkmış durumda.

28 SM birimi içerisinde 3.584 çekirdek sunan GA106-300 GPU üstüne geliştirilen bu ekran kartı, 3 büyük fanla birlikte gelecek. Kartın soğutmasından ise bakır ısı aktarım borulu alüminyum kanat dizilimi sorumlu olacak. Wccftech'te yer alan habere göre ekran kartında çift HDMI ve 3 adet DisplayPort çıktısı bulunacak.

Peki, ASUS'un bu özel ekran kartı performans anlamında hangi skalada yer alacak? ASUS GeForce RTX 3060 TUF Gaming ekran kartının GeForce RTX 2070 SUPER ve GeForce RTX 2080 arasında bir noktada olması bekleniyor. Fiyat noktasında ise 349 dolar civarında olacağı beklense de 12 GB vRAM sebebiyle 379 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağı tahmin ediliyor.