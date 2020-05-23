ASUS ROG Phone III ve ZenFone 7, Haziran Ayında Çıkacak

ASUS’un amiral gemisi iki akıllı telefonu olan ZenFone 7 ve ROG Phone III’ün bu sene haziran ayında çıkacağı iddia edildi. İddialara göre çıkışına çok az bir zaman kalan bu cihazların donanım özelliklerine dair ise çok fazla şey bilinmiyor.

Akıllı telefon işlemcileri denildiğinde akla ilk olarak gelen Qualcomm, geçtiğimiz senenin sonlarında Snapdragon 865 SoC’yi duyurmuştu. Tabii şirketin bu duyurusunun ardından birçok akıllı telefonun da bu yeni ve güçlü işlemciyle birlikte çıkacağını duymaya başlamıştık. OPPO Find X2 serisi, OnePlus 8 serisi, Mi 10 serisi, Realme X50 Pro, iQOO 3 gibi birçok cihaz Snapdragon 865 ile birlikte piyasaya sürüldü.

Bu amiral gemisi işlemciyi kullanan ve kullanacak olan telefonlar listesi ise her geçen gün uzamaya devam ediyor. Özellikle Snapdragon 865+’ın çıkmayacağını düşünecek olursak 865 kullanacak olan telefonların listesini biraz daha artırabiliriz. İşte bu listenin içerisinde ROG Phone III ve ZenFone 7 modelleri de bulunuyor.

ROG Phone III ve ZenFone 7, ikinci çeyrek sonunda çıkıyor

(ASUS ZenFone 6)

Geekbench ve Wi-Fi Alliance veri tabanlarında ortaya çıkan ASUS ROG Phone III’ün sahip olacağı donanım özelliklerine dair çok fazla bilgimiz bulunmuyor. Ancak Geekbench’te ortaya çıkan bilgilere göre telefon Snapdragon 865 SoC’ye ve bir varyantında 8 GB RAM’e sahip olacak.

Tayvan’da yayın yapan Commercial Times adlı internet sitesi, ASUS ZenFone 7 ve ROG Phone III’ün bu sene haziran ayında çıkacağını iddia etti. Haberde bu iki amiral gemisinin 2020’nin ikinci çeyreğinin sonu, üçüncü çeyreğinin başında çıkacağı ifade edildi.

ASUS, bu seneki oyun telefonu satışlarında %30 ile %50 arasında bir büyüme bekliyor. Şirketin satış beklentilerini bu kadar artırmasının sebebi ise bu sene oyuncu telefonlarında daha önce hiç olmadığı gibi bir trend olması. ASUS’un geçtiğimiz sene çıkardığı ZenFone 6 ile büyük yenilikler yapması ve rakibi amiral gemilerine göre daha ucuza satışa çıkması dikkatleri çekmişti. Şirketin bu sene de benzer bir yol izleyip izlemeyeceği merak ediliyor.