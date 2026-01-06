Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Gimcat multivitaminde indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Giyilebilir Teknoloji Haberleri ve İçerikleri

ASUS, Oyun Oynayan Herkesin Âşık Olacağı Akıllı Gözlüğünü Tanıttı (240Hz Yenileme Hızı Sunuyor)

ASUS, CES 2026'daki yenilikçi ürünlerden bir diğeri olan ASUS ROG Xreal R1 AR'ı tanıttı. Bu yeni gözlük, özellikle oyun oynamayı seven kullanıcıların beğenisini kazanacak türden.

ASUS, Oyun Oynayan Herkesin Âşık Olacağı Akıllı Gözlüğünü Tanıttı (240Hz Yenileme Hızı Sunuyor)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ASUS, Xreal iş birliğiyle geliştirdiği ASUS ROG Xreal R1 AR adlı oyun gözlüğüyle âdeta “dev ekranı cebinize sığdırmayı” hedefliyor. Bu yeni akıllı gözlükler, 4 metre mesafeden bakılıyormuş hissi veren 171 inçlik sanal bir ekran ve 240Hz yenileme hızı sunarak alanında bir ilke imza atıyor.

Görünüşte neredeyse normal bir gözlüğü andıran ROG Xreal R1 AR, camların arkasına gizlenmiş optik sistemler sayesinde gerçek dünyayı görürken aynı anda sanal bir ekran deneyimi yaşatıyor. Elektrokromik cam teknolojisi sayesinde camlar karartılabiliyor ve bu da daha yüksek kontrastlı, net bir görüntü sağlıyor.

Gözlüğü takıp oyuna atılabiliyorsunuz

ASUS’un oyunculara özel dokunuşları bununla da sınırlı değil. Gözlüğün her iki kolunda yer alan Bose imzalı hoparlörler, ekstra kulaklık veya kulak içi cihaz gerektirmeden ses deneyimi sunuyor. Bağlantı tarafında ise USB-C üzerinden PC, konsol veya taşınabilir oyun cihazlarına bağlanmak mümkün.

Kutudan çıkan ROG Control Dock, iki HDMI 2.0, bir DisplayPort 1.4 ve iki USB-C girişiyle dikkat çekiyor. Steam Deck OLED veya ROG Ally gibi el konsollarıysa doğrudan USB-C üzerinden gözlüğe bağlanabiliyor.

240Hz yenileme hızı sunuyor

2

57 derecelik görüş alanı ve Asus’un iddiasına göre görüş alanının %95’ini kaplayan sanal ekran etkileyici olsa da, gözlüğün 1080p çözünürlükle sınırlı olması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de 240Hz yenileme hızı, özellikle rekabetçi oyunları bu gözlükle oynamayı teorik olarak mümkün kılıyor.

ASUS ROG Xreal R1 AR’ın, 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı açıklanmasa da mevcut Xreal gözlüklerin 499–649 dolar bandında olduğu düşünüldüğünde benzer bir fiyat etiketiyle gelmesi sürpriz olmayacak.

Herkese 360Hz Monitör Aldırtacak NVIDIA DLSS 4.5 Duyuruldu (Oturduğunuz Yerden %35 FPS Artışı) Herkese 360Hz Monitör Aldırtacak NVIDIA DLSS 4.5 Duyuruldu (Oturduğunuz Yerden %35 FPS Artışı)
Bir Dönem İnternet Kafede Saatlerce Oynadığımız Efsane Oyunlar (Çocukluğumuz Bu Oyunlarla Geçti) Bir Dönem İnternet Kafede Saatlerce Oynadığımız Efsane Oyunlar (Çocukluğumuz Bu Oyunlarla Geçti)
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Toyota, Corolla'nın Yarı Fiyatına Satılacak Yeni Elektrikli Otomobilni Tanıttı

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Opel Astra'ya Bir Gecede 700.000 TL Zam Geldi: İşte Ocak 2026 Opel Fiyat Listesi

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Steam'de %90 İndirime Giren Kaçırılmayacak Oyunlar (Bugün Son Gün!)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Ocak 2026 Nissan Fiyat Listesi: Qashqai'de Şeker Gibi Fiyat! (Bu Fiyata C-SUV Kalmadı)

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Netflix'te Olmasına Rağmen Pek Bilinmeyen Harika Diziler

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Hyundai i10'un Türkiye Satışları Durduruldu: Ocak 2026 Hyundai Fiyat Listesi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim