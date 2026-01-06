ASUS, Oyun Oynayan Herkesin Âşık Olacağı Akıllı Gözlüğünü Tanıttı (240Hz Yenileme Hızı Sunuyor)

ASUS, CES 2026'daki yenilikçi ürünlerden bir diğeri olan ASUS ROG Xreal R1 AR'ı tanıttı. Bu yeni gözlük, özellikle oyun oynamayı seven kullanıcıların beğenisini kazanacak türden.

ASUS, Xreal iş birliğiyle geliştirdiği ASUS ROG Xreal R1 AR adlı oyun gözlüğüyle âdeta “dev ekranı cebinize sığdırmayı” hedefliyor. Bu yeni akıllı gözlükler, 4 metre mesafeden bakılıyormuş hissi veren 171 inçlik sanal bir ekran ve 240Hz yenileme hızı sunarak alanında bir ilke imza atıyor.

Görünüşte neredeyse normal bir gözlüğü andıran ROG Xreal R1 AR, camların arkasına gizlenmiş optik sistemler sayesinde gerçek dünyayı görürken aynı anda sanal bir ekran deneyimi yaşatıyor. Elektrokromik cam teknolojisi sayesinde camlar karartılabiliyor ve bu da daha yüksek kontrastlı, net bir görüntü sağlıyor.

Gözlüğü takıp oyuna atılabiliyorsunuz

ASUS’un oyunculara özel dokunuşları bununla da sınırlı değil. Gözlüğün her iki kolunda yer alan Bose imzalı hoparlörler, ekstra kulaklık veya kulak içi cihaz gerektirmeden ses deneyimi sunuyor. Bağlantı tarafında ise USB-C üzerinden PC, konsol veya taşınabilir oyun cihazlarına bağlanmak mümkün.

Kutudan çıkan ROG Control Dock, iki HDMI 2.0, bir DisplayPort 1.4 ve iki USB-C girişiyle dikkat çekiyor. Steam Deck OLED veya ROG Ally gibi el konsollarıysa doğrudan USB-C üzerinden gözlüğe bağlanabiliyor.

240Hz yenileme hızı sunuyor

57 derecelik görüş alanı ve Asus’un iddiasına göre görüş alanının %95’ini kaplayan sanal ekran etkileyici olsa da, gözlüğün 1080p çözünürlükle sınırlı olması bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir. Yine de 240Hz yenileme hızı, özellikle rekabetçi oyunları bu gözlükle oynamayı teorik olarak mümkün kılıyor.

ASUS ROG Xreal R1 AR’ın, 2026’nın ilk yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı açıklanmasa da mevcut Xreal gözlüklerin 499–649 dolar bandında olduğu düşünüldüğünde benzer bir fiyat etiketiyle gelmesi sürpriz olmayacak.