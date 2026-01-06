Herkese 360Hz Monitör Aldırtacak NVIDIA DLSS 4.5 Duyuruldu (Oturduğunuz Yerden %35 FPS Artışı)

NVIDIA, CES 2026'daki lansmanında merakla beklenen DLSS 4.5'i görücüye çıkardı. Peki yeni DLSS sürümü ile ne gibi yenilikler geliyor?

NVIDIA, CES 2026’da tanıttığı DLSS 4.5 ile oyun dünyasında çıtayı bir kez daha yukarı taşıdı. Yeni sürüm, ikinci nesil Transformer tabanlı Super Resolution, Dinamik Multi Frame Generation ve yepyeni 6X Multi Frame Generation sayesinde hem görüntü kalitesinde hem de performansta dev bir sıçrama sunuyor.

DLSS 4.5’in kalbinde yer alan 2. nesil Transformer modeli, önceki sürüme kıyasla 5 kat daha fazla işlem gücü kullanıyor. Bu sayede daha net kenarlar, daha doğru aydınlatma, daha az gölgelenme hatası ve hareketli sahnelerde çok daha temiz bir görüntü elde ediliyor.

Önceki sürümlerdeki ghosting sorunu azalıyor

Özellikle Performance ve Ultra Performance modlarında fark dramatik. NVIDIA’ya göre Performance modu artık yer yer yerel (native) çözünürlüğü bile geride bırakabiliyor, Ultra Performance ise 4K oyunculuk için gerçekten kullanılabilir hâle gelmiş durumda.

DLSS 4.5, önceki teknolojilerde sıkça görülen titreşim, hayaletlenme (ghosting) ve parıltı sorunlarını büyük ölçüde çözüyor. Lineer uzayda çalışan yeni model, neon ışıklar, yansımalar ve yüksek kontrastlı sahnelerde renkleri bastırmadan, fiziksel olarak daha doğru sonuçlar sunuyor.

6X Multi Frame Generation fazlasıyla iddialı

DLSS 4.5’in en dikkat çeken yeniliği ise 6X Multi Frame Generation. Bu teknoloji, her bir gerçek kare için 5 ek yapay kare üretebiliyor. Sonuç ise kartları en zorlayan Işın İzleme özelliği olan Path Tracing açıkken bile 240 Hz ve 360 Hz monitörlerin tamamını dolduran ultra akıcı bir deneyim.

RTX 50 Serisi ekran kartlarında 4X’ten 6X’e geçiş, 4K çözünürlükte path-traced oyunlarda %35’e varan FPS artışı sağlıyor. NVIDIA Reflex desteği sayesinde bu yüksek kare hızları, gecikmeyi ciddi şekilde artırmadan sunuluyor.

Dynamic Multi Frame Generation da tanıtıldı

Yeni Dynamic Multi Frame Generation ise sabit bir çarpan yerine duruma göre kare üretimini ayarlıyor. Sistem, ekranınızın yenileme hızını ve GPU yükünü anlık olarak analiz ederek sadece ihtiyaç duyulan kadar kare üretiyor.

Ağır sahnelerde performansı yükseltiyor, yük hafiflediğinde ise gereksiz hesaplamalardan kaçınıyor. Yani duruma göre maksimum FPS, minimum gecikme ve en iyi görüntü dengesi elde ediliyor.

Kimler, ne zaman kullanabilecek?