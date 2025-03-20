ASUS, oyunseverler ve içerik üretenlere yönelik yeni dizüstü bilgisayarı Vivobook Pro 15'i tanıttı. Cihaz, dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar markalarından biri olan ASUS, düzenli olarak yeni ürünlerini bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise şirket, çok satan Vivobook serisine yepyeni bir cihaz ekledi. Bu cihaz, Vivobook Pro 15 olarak karşımıza çıkıyor.

Vivobook Pro 15, ekranından işlemcisi ve ekran kartına kadar oldukça iddialı özelliklere sahip. İçerik üreticileri ve oyunseverlere yönelik bir laptop olduğunu söyleyebiliriz.

Vivobook Pro 15 neler sunuyor?

Vivobook Pro 15, 15,6 inçlik 3K (1620x2880) bir ekranla geliyor. OLED panel kullanan bu ekranın 120 Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklığı ve 0.2 ms tepki süresi var. Dolby Vision gibi özelliklerle de gelen ekran, kullanıcılar için üst seviye bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Dizüstü bilgisayar, Intel’in 13 TOPS NPU’suyla özellikle offline yapay zekâ işlemlerinde çok iyi performans göstermesini sağlayan Core Ultra 9 285H işlemciden güç alıyor. Ona ray tracing ve DLSS 3 desteği de bulunan, oyunlarda ileri seviye performans sağlayacak 6 VRAM’li ekran kartı RTX 4050 eşlik ediyor.

Cihazda 24 GB’a kadar RAM ve 2 TB’a kadar depolama görüyoruz. Wi-Fi 6E, çift fan kullanan ASUS IceCool Pro soğutma sistemi, Dolby Atmos hoparlörler gibi özellikleri de var. Cihazın 75Wh’lik bataryayla geldiğini ve 30 dakikada %50 şarja çıkabildiğini ekleyelim.

Vivobook Pro 15 fiyatı ne kadar?

1,8 kilogram ağırlığında ve 19,95 mm kalınlığında olan Vivobook Pro 15'in fiyatı 1.500 dolar olarak açıklandı. Ülkemize gelip gelmeyeceğini zamanla göreceğiz.