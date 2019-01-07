CES 2019’da yerini alan firmaların arasında bulunan ASUS, dünyanın en ince çerçevesine ve %97 ekran/gövde oranına sahip olan yeni ZenBook S13’ü sergiliyor.

ASUS’a göre ZenBook S13, dünyanın en ince çerçevesine sahip. Bu sayede de ekran/boyut oranı %97’ye kadar çıkmış durumda. Yeni ZenBook S13’te NVIDIA GeForce MX150 grafik işlemci ve 8. nesil dört çekirdekli Intel Core işlemci yer alıyor. Cihazın SSD hafızasını bir TB’a kadar yükseltmek mümkün. 50Wh batarya, 15 saate kadar kullanım ömrü sağlıyor.

Cihazın üstünde bir adet standart USB 3.1, 2. nesil Type-A, iki tane de USB 3.1 2. nesil Type-C giriş bulunuyor. Ayrıca 3.5 inçlik kombo ses girişi ve microSD kart girişi de dizüstü bilgisayarın özellikleri arasında yer alıyor.

ZenBook S13 oldukça ince bir tasarıma sahip olmasına rağmen dayanıklı yapısıyla göze çarpıyor. Alüminyumdan yapılan kasa, özel olarak hiç boş alan kalmayacak ve hiçbir kısım boşa kullanılmayacak şekilde üretildi. Ordu dayanıklılık standartları testinden de başarıyla geçen cihaz, 13.9 inçlik FHD NanoEdge ekrana sahip.

Yeni ZenBook S13, daha önce kullanılmamış bir renk olan “Ütopya Mavisi” renginde üretildi.