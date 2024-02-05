Asus'un kompakt amiral gemisi serisi Zenfone'un yeni üyesi olacak Zenfone 11 Ultra'nın tüm özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yine kullanıcılarını çok mutlu edecek özelliklere sahip olacak.

Asus, geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2024’te daha büyük ekranlı ve oyun odaklı olan ROG Phone 8 ve 8 Pro’yu tanıtmıştı. Şirketin kompakt amiral gemisi Zenfone serisi cihazlarını ne zaman tanıtacağı ve bu telefonların nasıl özelliklerle geleceği de merak konusuydu.

Bugün özellikler tarafında tüm merakı giderecek bir gelişme yaşandı. Zenfone 11 Ultra’nın tüm özellikleri baştan aşağı sızdırıldı. Bir Reddit kullanıcısı, özellikleri ROG Phone 8’e gelen bir güncellemenin içinde fark etti.

Zenfone 11 Ultra, tasarım açısından ROG Phone 8’i andıracak, performans konusunda ise bekleneni verebilecek

Zenfone serisi, her zaman küçük tasarımıyla amiral gemisi seviyesinde iyi özellikler sunmasıyla bilinmiştir. Bu yüzden de genel anlamda beğenilen telefonlar oluyorlar. Özellikler, bunun yine devam edebileceğini gösteriyor. Tasarım konusunda geçen ay tanıtılan ROG Phone 8’i andırdığını söyleyebiliriz. Arkada üçlü kamera kurulumu, önde ise delikli ekran tasarımı göreceğiz. Telefon, 5 renk seçeneğiyle çıkış yapacak.

İsminden de anlayabileceğimiz gibi bu telefon muhtemelen Zenfone 11’in daha büyük ve gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ekran özelliklerinden bunu anlayabiliyoruz. Sızıntıya göre cihazda 6,78 inçlik, 2400x1080 çözünürlüğe sahip, 120 Hz AMOLED ekran yer alacak.

Performans tarafında da güçlü bir telefon bizi bekliyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Bunun yanı sıra 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama göreceğiz. Ayrıca arkada 50 MP ana, 13 MP ultra geniş, 3x optik yakınlaştırma sunan 32 MP telefoto, önde ise 32 MP selfie kamerası bizi karşılayacak. Cihaz, 65W hızlı şarj destekli 5500 mAh bataryayla gelecek. Bu özelliklerin genel anlamda ROG Phone 8 Pro’ya benzediğini söylemek mümkün.

Beklentileri fazlasıyla karşılayacağa benzeyen Zenfone 11 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli değil. Söylentilere göre yılın ikinci yarısında gelme ihtimali var.

Asus Zenfone 11 Ultra muhtemel teknik özellikleri