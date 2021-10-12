Asya’daki En İyi ve En Kötü Yollara Sahip Ülkeler Açıklandı

Daha önce Avrupa'daki yolların puanlandırıldığı harita verilerini sizlerle paylaşmıştık. O sıralamada ortalamanın üstünde bir sıraya yerleşen Türkiye, şimdi de Asya taraflarındaki ülkelerle karşı karşıya.

Yolların kalitesi, kulağa her ne kadar sıradan bir konu gibi gelse de üretimin gerçekleşmesinde ve sürdürülebilmesinde büyük önem taşıyor. Üretim de ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir faktör olduğundan yol kalitesinin dolaylı olarak da olsa ülkenin gelişmişlik seviyesine katkı sağladığını söyleyebiliriz.

Daha önce Avrupa ülkelerinin sahip olduğu yolların kalitesini sizlerle paylaşmış ve ülkemizin o sıralamada, ortalamanın üstünde bir puan aldığını görmüştük. Şimdiyse Asya ülkeleri, aynı puanlandırma sistemiyle karşımızda. Ülkemizin sıralamada nereye yerleştiğine gelin birlikte bakalım.

Asya ülkelerinin yol kaliteleri:

Harita üzerinde aldıkları puanlara göre Asya ülkelerinden kaliteli yollara sahip olan ilk 5 ülke şu şekilde:

Singapur - 6,5

- 6,5 Hong Kong - 6,1

- 6,1 Japonya - 6,1

- 6,1 Birleşik Arap Emirlikleri - 6

- 6 Güney Kore - 5,9

En düşük puanı alan yollara baktığımızda ise 2,1 puanla Yemen’i en alt sırada görüyoruz. Onu takip eden Lübnan ise 2,6 puan almış. Nepal ise en kötü üçüncü yol kalitesine sahip olan Asya ülkesi olarak 2,9 puan almış.

Türkiye ise, yollarının kalitesine göre 1 ile 7 aralığında puanlandırılan ülkeler arasında 5 puan alarak 13’üncü sıraya yerleşmiş. Haritanın genel durumuna baktığımızda ülkemizdeki yolların diğer birçok yere göre daha kaliteli olduğunu görebiliyoruz. Avrupa ülkeleri sıralamasında Türkiye, 12’nci sıraya yerleşmişti.

Bir önceki haritada da olduğu gibi World Economic Forum tarafından 2019 Küresel Rekabet Endeksi ile elde edilen bilgilerle oluşturulan söz konusu haritada yetkililerin yollar hakkındaki görüşü değil, birçok kişinin kişisel kullanıcı deneyimi kendini gösteriyor. Bu bağlamda tarafsız olduklarını söyleyebiliriz.