En Kaliteli ve Kalitesiz Yollara Sahip Ülkeler Açıklandı

Dünyanın en kaliteli ve kalitesiz yollarına sahip ülkeleri, yapılan çalışmalardan alınan verilerle harita üzerinde puanlandırıldı. Söz konusu haritaya baktığımızda en kaliteli yollar Hollanda'da iken en düşük puan alan yolların Moldova'da olduğunu görüyoruz.

Kara ulaşımının verimliliğinde en başta gelen etkenlerden biri, kullanılan yolun kalitesidir. Yolların asfalt, taş ya da toprak olması, bireysel ulaşımın yanında, büyük şirketlerin yapacağı taşıma işlemlerinin kolaylığını da etkileyeceğinden, şirketleri, genelde kaliteli asfalt yollarla rahatça ulaşımın sağlandığı yerlerde görürüz.

Yani söz konusu yollar hem ülke içindeki taşıma akışı hem de dışarıdan gelecek yatırımlar için önemli bir etken diyebiliriz. Bu bağlamda birçok yabancı şirketin üretim tesisine ev sahipliği yapan ülkemizin Avrupa’daki diğer ülkelere göre konumunu merak ediyor olabilirsiniz. Landgeist’in ortaya koyduğu Avrupa haritası, bu soru işaretini ortadan kaldıracak nitelikte.

Türkiye’nin yolları, Avrupa’nın diğer ülkelerinin gerisinde kalmıyor, birkaçını arkasında bırakıyor:

Landgeist sitesinde paylaşılan bu haritada Avrupa ülkeleri, haritadaki konumları üzerinde yollarının kaliteleri bakımından puanlandırıldı. Söz konusu ülkelerdeki yolların kaliteleri, 1 (en düşük) ve 7 (en yüksek) puanları arasında değerlendirildi ve sonuç olarak bu tablo karşımıza çıktı. Avrupa’nın en iyi yollarına sahip 5 ülke şu şekilde:

Hollanda - 6,4

İsviçre - 6,3

Avusturya - 6

Portekiz - 6

İspanya - 5,7

Avrupa’daki en kötü yollara sahip olan ülke ise, haritadaki verilere göre Moldova. 7 üzerinden 2,6 puan alan ülkenin bir üstünde ise 2,8 puanla Bosna Hersek bulunuyor.

Türkiye’nin durumuna gelecek olursak, ülkemiz 7 üzerinden puanlanan ülkeler arasında 5 puanla değerlendirilmiş. Bu da kendisini, yol kalitesi bakımından Avrupa ülkeleri arasında 12. sıraya sokuyor.

Harita üzerindeki veriler, World Economic Forum tarafından 2019 Küresel Rekabet Endeksi ile elde edildi. Çeşitli konularda puanlanan 141 ülkenin şirket yöneticilerine yöneltilen sorulardan biri, ülkelerindeki yolların kalitesini konu alıyordu. Bu bağlamda yukarıdaki harita oluşturuldu.