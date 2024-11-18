98 milyar dolar servetiyle Asya’nın en zengin insanı Mukesh Ambani, hızla büyüyen trende katılarak insansı robot sektörüne giriş yaptı.

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesiyle insansı robotlar konusundaki yatırımlar da ciddi oranda artıyordu. Artık her gün farklı bir şirketin robotlar tanıttığını görüyorduk. Şimdi ise bu konuda hamle yapanlar arasına önemli bir isim eklendi.

98 milyar dolar servetiyle Asya’nın en zengin insanı Mukesh Ambani, insansı robot sektörüne adım attı. Reliance Industries isimli farklı sektörlerde faaliyet gösteren Hindistan merkezli holdingin sahibi olan ünlü iş insanının destek verdiği robotlar, Addverb Technologies isimli şirket tarafından geliştirilecek.

Amaç, ABD ve Çin’e rakip olmak

*Addverb'ün robotu böyle gözükecek.

Bilindiği üzere çoğu sektörde olduğu gibi yapay zekâ ve robotik teknolojiler konusunda en önde ABD ve Çin var. Ambani’nin amacı da Addverb Technologies ile kendi robotlarını geliştirip bu iki ülkeye rakip olmak. Tabii ki Elon Musk ve Jeff Bezos gibi bu konuda ciddi yatırımlar yapan milyarder rakiplerinin de önüne geçmek istiyor.

Şİrketin CEO’su ve kurucu ortağı Sangeet Kumar tarafından yapılan açıklamalara göre ilk insansı robotları 2025’te göreceğiz. Bu robotlar, modadan enerjiye kadar birçok farklı sektörde çalışabilecek seviyede olacaklar. İlk yılında 100 adet üretilmesi, sonrasında ise sayının artırılması bekleniyor.

Cihazların nasıl görevlere uygun olacakları ve ne kadar fiyattan satılacakları belli değil. Ancak Addverb tarafından paylaşılan bir konsept görselden robotların nasıl bir tasarıma sahip olacağını görebiliyoruz. Küçük farklılıklar dışında genel anlamda günümüzde geliştirilen insansı robotları andırıyor demek mümkün.

Addverb Tecnologies’in %56’sı Ambash Kumani’nin sahibi olduğu Relianc Group’a ait. Hâlihazırda birçok teknoloji geliştirmiş bir şirket olduğunu belirtelim. Şimdiye kadar yapay zekâ alanında hamleler yapmışlardı. Dört ayaklı Trakr ismi verilen bir robot da geliştirmişlerdi. Yani robotik teknoloji konularına yabancı bir şirket değil. İnsansı robotlar konusunda ne kadar başarılı olacaklarını zamanla göreceğiz.