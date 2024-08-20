Yıllardır devam eden yüksek sıcaklıklardan sonra Atlantik Okyanusu hızla soğuyor. Bu soğumanın nedeni ise bilinmiyor.

Son yıllarda hem küresel ısınma artıyor hem de okyanusların sıcaklığı, bu da küresel iklim krizini daha da kötü hâle getiriyor. Öte yandan son üç ayda Atlantik Okyanusu, daha serin olan La Nina dönemi öncesinde rekor hızla soğuyor. Bu durumun nedeni henüz bilinmiyor olsa da yağış düzeninde değişiklikler ortaya çıkabilir.

Okyanusun serinlemesi aslında bir yıldan uzun süredir hem karada hem de denizlerde artan sıcaklıkların ardından hoş bir değişiklik olsa da, bu durumun sebebinin bilinmemesi de dikkat çekiyor. Colorado Boulder Üniversitesi'nden Pedro DiNezio, "Küresel okyanus sıcaklık ortalamalarının düşmeye başladığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kasım ayında sıcaklıklar beklenenin altında olabilir

Pasifik'teki El Nino akıntısı, geçtiğimiz mayıs ayında zayıfladı ve son tahminlere göre de eylül-kasım döneminde La Nina koşulları ortalamanın altında gerçekleşebilir. El Nino, daha zayıf rüzgarlara sahip ve bu yüzden suyun yükselmesi de azalıyor. Atlantik'te de çok daha küçük etkiye sahip olsa da La Nina akıntısı görülebiliyor.

Son üç ayda, Atlantik'teki sıcaklıklar 1982'ye kadar uzanan kayıtlarla kıyaslandığında herhangi bir zamandan daha hızlı soğudu. Florida'daki Miami Üniversitesi'nden Franz Philip Tuchen, bu ani değişimin kafa karıştırıcı olduğunu çünkü genellikle böyle bir soğumayı tetikleyen güçlü rüzgarlarının gelişmediğini belirtti. Tuchen, “Olası mekanizmaların listesini gözden geçirdik ve şu ana kadar hiçbir şey bu durumu açıklayamıyor.” ifadesini kullandı.