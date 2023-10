Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan manga ve anime serisi Attack on Titan'da her geçen gün yeni detaylar keşfediyoruz. Böylesine ince ve detaylı işlenmiş bilgiler, hayranlarını şoka uğratacak düzeyde.

Bizi yer yer çokça şaşırtan ünlü seri Attack on Titan'ı dünya çapında küçükten büyüğe birçok kişi severek izliyor. Bazı dikkatli izleyicilerin bile gözünden kaçan bu bilgileri öğrenince eminiz ki nasıl fark etmediğinizi sorgulayacaksınız.

Attack on Titan'ın yeni sezonu da çıkmak üzereyken hafif bir hafıza tazelemesi iyi gelir diye düşündük! Şimdiden hatırlatalım ki:

Dikkat, bu içerik bolca spoiler içerir!

Daha önce gizli detaylarını paylaştığımız bu serinin ilk içeriğine buradan ulaşabilirsiniz:

İlk olarak devlerin boyunu karşılaştırarak konuya giriş yapalım. Aralarında tahmin edebileceğiniz üzere Eren'in Kurucu Devi en uzun boya sahipken onu Ymir Fritz'in Kurucu Devi takip ediyor.

İzleyicilerin birçoğu en büyük devin Muazzam Dev olduğunu düşünse de aslında başı Eren'in yeni Kurucu Dev formu çekiyor. Yaklaşık olarak 300-350 metre olduğu tahmin edilen dev formu ürkütücü bir boyuta sahip. Yani Eren'in Eyfel kulesinden daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ne korkutucu ama!

Devamında ise birçok kişinin unuttuğu Ymir Fritz'in Kurucu Devi ikinci sırada yer alıyor. Tam olarak bir sayı vermek zor çünkü Hajime Isayama bu konu hakkında net bir bilgi vermedi.

Ancak meraklı okuyucu ve izleyiciler kendi hesaplarına göre ortalama 200 metre olarak hesaplamış. Giza Piramitleri'nin 146 metre olduğunu söylersek az çok kafanızda canlanır bizce. Kurucu Devlerden de daha azı beklenemezdi zaten.

Diğer devlerden devam edecek olursak; devamında tahmin edilebileceği üzere Rod Reiss'in 170 metrelik devi 3. sırayı kapıyor.

Görünüşüyle izleyicilere ve evrendeki karakterlere korku salan bu dev, neredeyse Ymir Fritz'in devinin boyuna ulaşmak üzereymiş.

Devamında ise boyutlarıyla onu; Muazzam Dev, Duvarın Devleri, Maymun Dev, Saldırı Devi ve Dişi Dev takip ediyor.

Maymun Dev'in ise, neden Maymun formuna dönüştüğünü Isayama bize açıkça göstermiş.

Favori oyuncağı ve en sevdiği hayvan olduğu düşünülen Maymun, Zeke'in bu dev formuna dönüşme sebeplerinden biri.

Armin'in Muazzam Devi ise Bertholdt'un formuna göre bazı değişiklikler gösteriyordu. Örneğin; Bertholdt'un formuna kıyasla daha üzgün bir yapıya sahip ve kulakları yok.

Ne kadar doğru bilinmez ancak bazı fanlar bu olayı şöyle açıklıyor; Muazzam Dev formuna dönüştükten sonra büyük yıkım yaratan Armin, kurbanlarının çığlıklarını ve ağlayışlarını duymamak için kulağını oluşturmamış. Aynı zamanda yüz ifadesinin Bertholdt'a kıyasla daha üzgün gözükmesinin sebebi olarak da görülüyor.

Açıkçası bu teori bize çok mantıklı geldi çünkü Armin'in karakter yapısını izleyen birçok insan biliyordur. Daha hassas ve düşünceli olan bu karakter gerçekten bu sebeplerden dolayı yapmış olabilir.

Eren'in 1. sezonda Muazzam Dev ve Zırhlı Dev hakkında konuşurken kameranın bir anda Reiner'e dönmesi ise çok ince bir ipucuydu.

1. sezonun 3. bölümünde yer alan bu sahne, anlık bir geçişe sahip olduğu için fark edilmesi çok zor etkileyici detaylardan biriydi.

Bertholdt'un Erenlerle ilk tanıştığı sahnede anlattığı hikâye, öldürdükleri adamın onlara anlattığı hikâyeydi.

Sezon 1'in 3. bölümünde Erenlerle tanıştığı sırada devlerin saldırısına nasıl uğradığını anlatan Bertholdt, adeta Oscar'lık bir oyunculuk sergilemişti. Daha sonra 4. sezonun 3. bölümünde, aslında bu hikâyenin Paradis Adası'na ilk geldiği zamanlarda tanıştıkları yerli bir köylünün hikâyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu devler size bir yerden tanıdık geldi mi?

Özellikle 1. sezonda sıkça karşımıza çıkan bu devler, aslında radikal bir Eldian grubu üyeleriydi.

İlk bölümleri izlerken birçoğumuzun kaçırdığı sahne: Eren'in rüyasında her şeyi görmesi ve ağlayarak uyanması...

Her karesinde ayrı bir spoiler bulunan bu sahnede, aslında sezonun başından tutun neredeyse sonuna kadar bir sürü detay var. Birçoğumuzun izlerken kaçırdığı veya kaçırmasak bile anlam veremediğimiz o sahne, şimdi daha anlamlı bir hâle geldi.

Eren'in annesi Carla'nın, Mikasa ve Eren'i kurtarmak uğruna yalan söylediğini söylesek peki?

1. sezonun 1. bölümünde yer alan bu sahnede Carla, Eren ve Mikasa'ya kaçmaları için yalan söylemişti. Ayaklarının ezildiğini ve hareket edemeyecek durumda olduğunu söyleyen Carla, Gülümseyen Dev onu eline aldığında bacaklarını açıkça hareket ettirebiliyordu. Bizim bile araştırırken yeni fark ettiğimiz bu detay yüzünden gözlerimiz dolmadı desek yalan olur...

Sezon 4'ün açılış ekranında gösterilen Rumbling ise her şeyin başlayacağının habercisiydi.

Sezon 4'ün açılış şarkısı olan My War adlı şarkının video klibini izlerseniz eğer Rumbling hareketinin başladığını, çoktan bir savaş halinde olduklarını açıkça görebilirsiniz. Bu klip, bizlere sezonun ilerleyen dönemlerinde olacakları açıkça göstermişti.

Her detayıyla bizleri mest eden Attack on Titan, bu kadar çok spoiler vermesine rağmen nasıl fark ettirmemiş diye düşündürttü açıkçası. Bir pamuk ipliği gibi her şeyi birbirine bağlayan hikâye örgüsü, karakterleri ve evreni inanılmaz sahneleriyle izleyicilerini büyülemişti. 4 Kasım'da çıkacak olan yeni sezonunu bizler sabırsızlıkla bekliyoruz! Sizlerin de gözden kaçırdığımızı düşündüğünüz spoilerlar varsa aşağıda yorumlara bırakmayı unutmayın.