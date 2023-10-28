Attack on Titan'ın Sabırsızlıkla Beklediğimiz Final Bölümünün İkinci Kısmı İçin Hazırlanan Fragman Paylaşıldı

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Attack on Titan'ın Sabırsızlıkla Beklediğimiz Final Bölümünün İkinci Kısmı İçin Hazırlanan Fragman Paylaşıldı
Popüler anime serilerinden biri olan Attack on Titan'ın final bölümü için fragman paylaşıldı. 4 Kasım günü yayımlanması planlanan anime için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve her sahnesi nefes kesen Attack on Titan'ın final bölümüne az kaldı. Meraklı bir bekleyiş içinde olan serinin hayranlarını sevindiren haber, resmî siteden geldi.

Attack on Titan'ın resmî sitesi ve sosyal medya kanalları, anime serisi için heyecan verici bir fragman paylaştı. 4 Kasım günü Japonya'da prömiyeri yapılacak olan animenin ikinci özel bölümü, 85 dakika uzunluğunda olacak.

Attack on Titan final bölümü fragmanı

MAPPA Studios tarafından yayımlanan fragmandan da anlaşılacağı üzere klasikleşmiş "2,000 years...or...To You, 2,000 Years From Now" tema müziği ile karşılaşıyoruz. Finalin ikinci özel bölümünün yayınlanmasından sonra 5-8 Kasım tarihleri arasında küresel çapta bir parti düzenlenecek ve tüm dünyada aynı anda yayımlanacak. Anime serisindeki seslendirme ekibinden diğer tüm personellere kadar herkesin yer alacağı bu etkinlikte, final sezonuna kadar yaşanan deneyimler paylaşılacak. 

Ayrıca Attack on Titan'ın 10. yılına özel "Attack Fes" adında bir etkinlik duyurulmuştu. Bu etkinlik 27-28 Ocak tarihlerinde Yokohama'da düzenlenecek ve serideki müzisyenler, seslendirme sanatçıları ve seriden sorumlu ekip ağırlanacak.

Kaynak: Shingeki TV
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Kaynak : https://animecorner.me/attack-on-titan-reveals-final-trailer/
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