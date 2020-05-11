Attığınız Her Topun Basket Girdiği Robotik Pota (Video)

Geçtiğimiz günlerde atılan her topu potaya sokan bir panya tasarlayan YouTuber Shange Wighton, şimdi de attığınız her topun basket girdiği bir pota geliştirdi. Elektronik bileşenler ve yazılımın gücünü bir araya getiren sistemin detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Attığınız her topun basket girdiği bir panya fikri kulağa biraz çılgınca gelebilir ancak YouTuber Shange Wighton, geçtiğimiz günlerde böyle bir panya tasarlamayı başarmıştı. Temel fizik kurallarıyla bilgisayar teknolojilerini birleştirerek böyle bir panya tasarlamayı başaran YouTuber, atılan her topun çemberden geçmesini sağlayacak açıları keşfetmek içinse bir simülasyon kullanmıştı.

Aradan geçen zamanın ardından YouTuber Wighton, yazılım ve simülasyon araçlarını saymazsak kolayca bulunabilecek ahşap ve yapıştırıcı gibi malzemelerle üretilen bu panyadan tam anlamıyla tatmin olmadığını, bu yüzden de yeni bir arayışa koyulduğunu söylüyor. Bu seferki potaysa diğerine göre biraz farklı. Gelin YouTuber’ın geliştirdiği bu yeni potaya daha yakından göz atalım.

Bu seferki pota, robotik ekipmanlar ve bilgisayar yazılımlarından yardım alıyor:

Yeni potayı tasarlarken 2 nokta üzerinde durduğunu söyleyen Wighton; bu noktalardan ilkinin panya için sağa, sola, aşağı, yukarı veya diğer açılara hareket sağlamak, ikincisininse tüm bunları olabildiğince çabuk şekilde yapabilmesini mümkün kılmak olduğunu belirtiyor.

Bu iki önemli noktayı sağlayabilmek için de sistemin içerisinde üç farklı motor yer alıyor. Her biri ayrı bir robotik kolu kontrol eden bu motorlar, gelen topun basket girmesini sağlamak için kolları gereken yönde hareket ettiriyor.

Küçük sorunlar ortaya çıkabiliyor:

YouTuber’ın geliştirdiği yeni pota, yüksek doğruluk payıyla çalışsa da küçük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu sorunların ana nedeniyse potayla bilgisayar arasındaki sinyal gecikmesinden kaynaklanıyor. Bu noktada bilgisayar, yaklaşık 600 milisaniyede topun geldiği açıyı tespit edip potaya gönderemeyince veya geç gönderince doğal olarak sistem de herhangi bir tepki veremiyor. Yine de YouTuber Wighton, bu sorunların üstesinden büyük ölçüde geldiğini sözlerine ekliyor.

YouTuber, bu videoyu çekerken kullandığı tüm ekipmanlara da videosunun açıklamada kısmında yer verdi. Bu noktada videodaki potanın, ne yazık ki diğer videodaki gibi düşük maliyetli ve ev koşullarında yapılabilecek bir pota olduğunu söyleyemeyiz. Yazımızı noktalamadan önce attığınız her topun basket girdiği potanın videosunu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi de belirtelim.

Attığınız her topun basket girdiği robotik pota: