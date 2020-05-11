60 Saniyede Sonuç Veren Teknolojik Koronavirüs Testi

ABD'de çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Bluetooth bağlantısı ile kullanılabilen bir koronavirüs testi geliştirdiler. Sadece 60 saniye içinde sonuç veren test; öksürük ve hapşırık gibi koronavirüs semptomlarından faydalanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, kısa bir süre içerisinde pandemi haline dönüştü. Bilim insanları, salgının önlenmesi için bir yandan tedavi ve aşı üzerinde çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da vakaları tespit edebilmek için koronavirüs testleri üzerinde çalışma gerçekleştirdiler. Dünya genelinde neredeyse tüm ülkelerden bilim insanları, minimal sürede doğru sonuç veren testler geliştirmek için yoğun çaba gösteriyorlar.

Koronavirüs salgını can almaya devam ederken ABD'den gelen bir haber, koronavirüs testleri ile ilgili heyecan yarattı. Utah eyaletinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüsü sadece 60 saniye içerisinde tespit eden bir sensör geliştirilmiş durumda. Üstelik bu kit, Bluetooth yardımı ile akıllı telefonlara bağlanıyor ve kolaylıkla kullanılabiliyor.

Sadece bir dakikada koronavirüs testi yaptığı iddia edilen sensör

Bilim insanlarının açıklamalarına göre sensör; öksürük, hapşırma gibi durumlarda koronavirüs testi yapabiliyor. Testin ardından akıllı telefona test verileri gönderiliyor ve kişinin enfekte olup olmadığının anlaşılıyor. Üstelik bu süreç, baştan sona toplamda 60 saniye sürüyor. Uzmanlar, tasarlanan sensörün koronavirüs takibinde önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Geliştirilen sensör, koronavirüsün tespit edilmesini sağlayacak DNA zincirlerine sahip. Eğer virüs mevcutsa sensörde bulunan DNA zincirlerine yapışıyor ve bu da sensörün elektriksel direncini değiştiriyor. Bu değişim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasına neden oluyor. Uzmanlar şimdi, bu koronavirüs testinin seri üretimine geçip, testin yaygınlaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyorlar.