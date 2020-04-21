Attığınız Her Basket Topunu Çemberden Geçiren Panya (Video)

YouTuber Shane Wighton, attığı her basket topunu çemberin içinden geçirebilen bir panya tasarladı. Bu panyayı oluşturabilmek için bir simülasyon kullanan ve yüzlerce deneme yapan Winghton, projesinin teknik çizimlerini de paylaştı.

Basketbol oynamak hem zevkli hem de antrenman gereken sporlardan bir tanesi. Kimileri bu sporu para kazanmak amacıyla yaparken kimileri ise bir hobi olarak basketbol oynuyor. Hatta kimilerimizin ev ya da bahçelerinde tekil basketbol potaları da var. Peki, attığınız her topun potaya girmesini sağlayacak bir basketbol potası ister miydiniz? Bir YouTuber, temel fizik kuralları ile bilgisayar teknolojilerini birleştirerek attığınız her topu sayıya çevirecek bir panya geliştirmeyi başardı.

Attığınız her basket topunu çemberden geçirecek şekilde tasarlanan panya, Shane Wighton tarafından dizayn edildi. Winghton, bu panyayı tasarlayabilmek adına öncelikle topu nereden atarsa atsın çemberden geçmesini sağlayacak açıları keşfetmek için bir simülasyon kullandı. Bu simülasyon, bir basketbol topunu yüzlerce farklı hızda yüzlerce farklı açıda panyaya atarak çeşitli ölçümler yaptı. Yapılan ölçümlerin sonucu, her topun çemberden geçmesini sağlayan panyanın şeklini ortaya koyuyordu.

Çarpan tüm topların basket olduğu panya

Simülasyonda yapılan testlere göre her topun çemberden geçmesini sağlayacak olan panyanın eliptik paraboloid şekilde olması yani hem elipsleri hem de paraboloidler içermesi gerekiyor. YouTuber, simülasyon aracılığıyla ulaştığı bu şekli yine bilgisayar üzerinden modelledi. Ortaya çıkan modeli CNC makine kullanarak 3 boyutlu bir prototip haline getiren YouTuber, elde ettiği prototipi test etmeye başladı. Tahmin edilebileceği üzere yapılan ilk testler başarısız oldu.

Sorunun kaynağı topun boyutlarının önemsenmemiş oluşu

YouTuber, yaptığı onca çalışmaya rağmen topun neden çemberden geçmediğini anlayabilmek için çalışmaya devam etti. Yaptığı çalışmaların sonunda hatanın neden kaynaklandığını tespit eden YouTuber, topun boyutlarının simülasyon sırasında dikkate alınmadığını fark etti. Bu hatayı göz önünde bulundurarak panyayı birkaç santim uzaklaştıran YouTuber, bu kez amacına ulaştı. Wighton artık attığı her basketbol topunu doğrudan çemberden geçiriyor.

Eğer dilerseniz ve gerekli ekipmanlara sahipseniz, sizler de attığınız her topu çemberin içine sokmaya yardımcı olan bir panya tasarlayabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu panyaya sahip olmak için uzun uğraşlar vermenize de gerek yok çünkü Wighton, bu panyanın teknik detaylarını da herkese açık olarak paylaştı.

Her topun çemberden geçmesini sağlayan panya