Audi, A4 modelinin yerini alacak olan Audi A5'in sedan ve station vagon modellerini tanıttı.

Audi, A5 ve S5 ailesinde yer alacak olan yeni modelleri tanıttı. Bu modellerin elektrikli güç ünitesi kullandığı ve sadece içten yanmalı motorun gücüne güvenmediği de dikkatleri çekti. Yeni modellerde bir sedan ve bir de avant model yer alıyor.

Audi'nin yaptığı isim değişikliğinin nedeni ise firmanın isimlendirme stratejisi. Otomotiv devi model isimlendirmelerinde tek sayıları içten yanmalı ve hibrit motor kullanan modellere ayırırken elektrikli araçlara ise çift sayıları ayırmış durumda. Yeni modeller, A4 serisi ile birlikte A5 Sportback modelinin de yerini almış durumda.

Yeni isim yeni tasarım

Modellerini A5 grubuna taşıyan Audi, bu değişiklikle birlikte aracı da ciddi oranda yeniledi. Daha dinamik tarza sahip olan otomobilde daha dinamik ve daha orantılı çizgiler karşımıza çıkıyor. Audi A4 sık sık öne çıkan bir görünüme sahip olmamakla eleştiriliyordu.

Genişletilmiş çamurluklar, daha ince LED farlar, daha ince ön ızgara ve büyük tampon ile dikkat çeken araç, arka farlarda da OLED'ler ile güncel teknolojilere yetişiyor. Audi'nin PPC (Premium Platform Combustion/Premium İçten Yanmalı Platformu) üzerinde ürettiği ilk seri üretim model olan A5, A4'ten 68mm daha fazla aks açıklığına sahip.

Aracın içindeyse karşımıza yeni bir bilgi eğlence ekranı çıkıyor. 11,9 inçlik gösterge ekranı ve 14,5 inçlik dokunmatik ekran, A4'te ön konsolda yer alan düğmeler yığınının yerini alıyor. İsteğe bağlı olarak ön yolcu koltuğunun önüne de 10,9 inçlik bir ekran koyulabiliyor.

Yeni modelde 2.0 litre turboşarjlı TFSI dört silindirli motor yer alıyor. VTG ile desteklenip elden geçirilen motor 148 beygirlik ve 201 beygirlik iki farklı versiyonla gelecek. Bir diğer alternatif ise 2.0 TDI turbo dizel model olacak. Bu modelde 48 Volt hibrit sistem olacak ve ana motorun sunduğu 201 beygirlik güce elektrikli motor da 24 beygir güç ekleyecek. Dizel versiyonda çift kavramalı otomatik şanzıman bulunacak.