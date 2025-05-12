BYD'nin 13 bin dolar civarında bir fiyata satışa sunması beklenen yeni elektrikli otomobili e7, Çin'deki BYD bayilerine gönderilmeye başlandı. Böylece vergisiz fiyatı Egea'dan %60 ucuz olacak aracın özellikleri ortaya çıkmış oldu.

BYD, daha önce görsellerini paylaştığı yeni elektrikli sedan modeli e7’nin tüm teknik detaylarını resmi olarak açıklamamıştı. Ancak Çin’den gelen bilgilere göre e7’nin hem dış hem iç tasarımı ve donanım özellikleri netleşmeye başladı.Tamamen elektrikli yapısıyla dikkat çeken e7, BYD’nin uygun fiyatlı olarak bilinen e-serisinin yeni üyesi olacak. Boyutları Tesla Model 3’e oldukça yakın olan BYD e7, özellikle şehir içi kullanımda öne çıkan bir seçenek olacak.

BYD e7, uygun fiyatlı oluşuyla öne çıkan bir araç olacağından alışık olduğumuz bazı BYD otomobil özelliklerine sahip değil. Örneğin, BYD’nin yeni nesil modellerinde sıkça yer verdiği gizli kapı kolları yerine klasik çıkıntılı kapı kolları kullanılmış. Ayrıca, araçta boydan boya uzanan LED stoplar yerine bölünmüş far ve stop tasarımı tercih edilmiş.Buna rağmen e7, modern çizgileriyle dikkat çekiyor. İnce LED farlar, sportif ön tasarım ve akıcı silüetiyle uygun fiyatlı olmasına rağmen modern bir görünüm sunuyor.

BYD e7, devasa tablet ekranla gelecek

İç mekânda ise BYD’nin alışık olduğumuz sade ancak teknolojik tasarımı korunuyor. Orta konsolda yer alan 15.6 inçlik dönebilen bilgi-eğlence ekranı Tesla modellerinden de alışık olduğumuz tabletten kontrol imkanı sunarken daha küçük bir dijital gösterge paneli ve üç kollu direksiyon simidi de standart olarak sunuluyor.

e7, BYD’nin halihazırda yalnızca e2 hatchback modelinin bulunduğu e-serisi içinde konumlanıyor. Ancak BYD, bu seriyi Ocean serisi ile birleştirmeyi planlıyor. Ocean serisi, Seagull ve ülkemizde de satışa sunulan Dolphin gibi popüler modelleri içeriyor.

BYD e7, Tesla Model 3 ile benzer boyutlara sahip

Çin’den gelen verilere göre BYD e7, 4.780 mm uzunluğa, 1.900 mm genişliğe ve 1.515 mm yüksekliğe sahip. Bu ölçüler, Tesla Model 3’ün boyutlarına oldukça yakın. Ancak fiyat açısından çok daha erişilebilir bir seçenek olacak gibi duruyor. Hatta öyle ki aracın Türkiye’ye gelmesi halinde Egea’dan bile uygun fiyata satılabileceğini söyleyebiliriz.

Vergisiz fiyatı, Egea'nın üçte biri kadar

Henüz BYD tarafından resmi teknik özellikler ve fiyat bilgisi açıklanmış değil. Ancak Çinli kaynaklara göre fiyatın 70.000 ila 100.000 yuan (yaklaşık 10.000 - 13.800 dolar) arasında olması bekleniyor. Fiat Egea’nın 30 bin dolar civarında Türkiye fiyatına sahip olduğunu düşünürsek BYD e7’nin Türkiye’ye gelmesi halinde piyasa kıran bir etki oluşturabileceğini söyleyebiliriz.

Son olarak, BYD e7’nin Çin’deki bayilere ulaştığı ve bazı showroomlarda sergilenmeye başladığı bildirildi. Bu da yakın zamanda lansman ve satış sürecinin resmen başlayacağına işaret ediyor.